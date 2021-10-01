Беспроигрышная ставка: как прогнозисту получить выигрыш без вложений

Если вы хорошо разбираетесь в спорте и можете предсказать исход того или иного турнира, вы можете зарабатывать на прогнозах, не вкладывая при этом свои средства в ставки. Получать вознаграждение за правильный ответ можно с помощью новой социальной сети для бетторов "Ставка.тв". Это не букмекерская контора, а средство массовой информации, которое проводит турниры с денежными призами для прогнозистов .

Реальные деньги без ставки

Stavka.tv – одна из главных площадок в русскоязычном интернет-пространстве, которая организует качественные и регулярные турниры прогнозистов. Благодаря конкурсам пользователи чаще делятся своими догадками, обсуждают их, получают денежные призы.

Если говорить о "Ставке.тв" в цифрах, то это:

15 и более турниров среди прогнозистов;

300 и более обладателей призов с реальными деньгами на руках;

более 500 тысяч рублей в призовом фонде.

Это статистика каждого месяца проведения конкурсов для фанатов и начинающих экспертов в сфере спортивных состязаний.

Чтобы стать участником, вам необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти авторизацию, а потом в разделе "Конкурсы" выбрать карточку и описать свой прогноз. Карточки сортируются по актуальности и отражают основную информацию, интересующую пользователя в первую очередь: призовой фонд и сроки проведения.

Розыгрыши и призы

В первую очередь владельцы площадки "Ставка.тв" стараются привлечь пользователей соцсети не только актуальными предложениями, но и отражающими их интересы. Поэтому существует два вида конкурсов: внутренние и тематические.

В первом случае речь идёт о регулярных состязаниях: Лига капперов, Лига профи, Лига экспертов – по трём уровням опытности участников. Во втором – о розыгрышах, имеющих отношение к конкретным видам спорта или определённым турнирам.

Розыгрыши тоже бывают двух видов.