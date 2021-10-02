Лукашенко пригрозил Западу военным союзом с Россией в случае внешней агрессии

При внешней агрессии со стороны Запада Белоруссия станет "единой военной базой с Россией", заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с CNN.

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны чётко понимать. Я это тоже не скрывал", – сказал глава государства (цитата по "СБ. Беларусь сегодня").

В сентябре Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не пойдёт на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты "безмозглые" санкции и не прекратятся "унижения наших людей".