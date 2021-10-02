Лукашенко пригрозил Западу военным союзом с Россией в случае внешней агрессии

При внешней агрессии со стороны Запада Белоруссия станет "единой военной базой с Россией", заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с CNN.
"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны чётко понимать. Я это тоже не скрывал", – сказал глава государства (цитата по "СБ. Беларусь сегодня").
В сентябре Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не пойдёт на контакт с Западом до тех пор, пока не будут сняты "безмозглые" санкции и не прекратятся "унижения наших людей".
Комментарии
и нафиг нам нужен этот кровавый кортофельный узурпатор?
Информация подается как новость, но ведь все это изложено и предусмотрено Договором о коллективной безопасности 1992 года.
А Зеленский наоборот, России грозит союзом с Западом. Они очень хотят, чтобы Запад с Россией из-за них дрался. России это вряд ли надо, может и Западу это надо не больше
Зеленский говорит то,что ему говорят пиндосские партнёры по свободе и демократии.Они его держат в руке как марионетку петрушку.
12.59
У вас лично к Лукашенко какие претензии?
Ну кроме навязаных российскими буржуями-либералами негативных штампов...
Свои то мысли по этому поводу какие-нибудь имеются!?
Зеленский говорит то,что ему говорят пиндосские партнёры по свободе и демократии.Они его держат в руке как марионетку петрушку.
вы так переживаете за него...
У вас лично к Лукашенко какие претензии?
Лука тот еще союзник - кто лучше покыскыскает, тот его и танцует. А вот что интересно, зарплата сотрудников алютех начисляется не в белорусской валюте и не в деревянных - а в евриках. Отгадай почему.
Кто готов повоевать и подохнуть за Лукашенко? Кто готов со своих налогов оплатить войну?
Никаких претензий к Лукашенко лично у меня нет.Как говорил Гриценко:" Мы сломим голову нашим врагам!"