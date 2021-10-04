Лавочки, скульптуры и мусорные баки отправляют на зимовку в Барнауле

Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" в Барнауле начали готовиться к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С общественных территорий вывезут часть садово-парковых диванов, малых архитектурных форм, скамеек и урн для мусора. Для удобства горожан на некоторых участках небольшое количество лавочек останется. Все элементы благоустройства увезут на сохранение, а весной вернут на места.
Отмечается, что в Барнауле также завершился сезон фонтанов. Специалисты занимаются их консервацией.
Озеленители закончили высадку тюльпанов, а для обработки пешеходных дорожек заготовили хозяйственный инвентарь и 160 тонн песка.
Комментарии
Вот не понимаю я зачем урны убирают? Чтобы потом весной всё в окурках было?
Считается, что зимой прохожему присесть на той же аллее Ленинского не надо?
За жителей города же беспокоятся, чтоб никто себе ничего не отморозил.
их меньше месяца назад к дню города только покрасили - и сразу убирать? даже толком не полюбуемся?
зимой прохожему присесть на той же аллее Ленинского не надо?
Прилечь можно
Скамейка это!!!!! Лавка без спинки!!!!!