Лавочки, скульптуры и мусорные баки отправляют на зимовку в Барнауле

Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" в Барнауле начали готовиться к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С общественных территорий вывезут часть садово-парковых диванов, малых архитектурных форм, скамеек и урн для мусора. Для удобства горожан на некоторых участках небольшое количество лавочек останется. Все элементы благоустройства увезут на сохранение, а весной вернут на места.

Отмечается, что в Барнауле также завершился сезон фонтанов. Специалисты занимаются их консервацией.

Озеленители закончили высадку тюльпанов, а для обработки пешеходных дорожек заготовили хозяйственный инвентарь и 160 тонн песка.