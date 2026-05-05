НОВОСТИПроисшествия

Бийчанин приехал в Барнаул, чтобы "задекларировать" 740 тысяч через "специальный банкомат"

Когда связь с "личным менеджером" прервалась, он понял, что стал жертвой мошенников

05 мая 2026, 11:45, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске мошенники втянули 27-летнего жителя в многоходовую схему, в результате он потерял все свои сбережения, которые хранил на банковских счетах, сообщает алтайское МВД.

«Позвонили якобы из налоговой инспекции, сообщили о необходимости "взять электронный талон" и попросили продиктовать код из SMS. После выяснилось, что его аккаунт на портале "Госуслуги" взломан», - рассказали в ведомстве.

Молодой человек позвонил по указанному в пришедшем сообщении номеру "горячей линии". Ему ответила девушка, которая заявила о "выгрузке данных" и предложила пообщаться с "банком", где "личный менеджер" потребовал установить приложение и отправить скриншоты банковских счетов.

После мошенники рассказали бийчанину, что от его имени якобы перевели за границу 1,5 млн рублей. Для подтверждения невиновности попросили снять наличные, сфотографировать их и "задекларировать" через "специальный банкомат" в Барнауле.

Бийчанин приехал в Барнаул, купил новый телефон для продолжения общения с мошенниками и внес 740 тысяч рублей на указанный счет. После этого связь с "личным менеджером" прервалась.

Ранее в Рубцовске мошенники обманули 31-летнего геймера, который долго прокачивал персонажа. "Покупатель" предложил совершить сделку на специальном "гарант-сайте".

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жительница Алтая мечтала похудеть к лету и "сбросила" 114 тысяч рублей

Схема старая: после покупки таблеток позвонил якобы следователь и сказал, что положена компенсация
НОВОСТИПроисшествия

Бийск Мошенники
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:20:56 05-05-2026

И вот этого всего не было бы, столько людей обманутых, столько остались в долгах, если бы когда-то один человек не разрешил онлайн кредиты, доступные всем по умолчанию.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:27 05-05-2026

Гость (12:20:56 05-05-2026) И вот этого всего не было бы, столько людей обманутых, столь... А может просто не надо трепаться по телефону со всеми подряд кто бы ни позвонил?..

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:29 05-05-2026

Гость (12:38:27 05-05-2026) А может просто не надо трепаться по телефону со всеми подря... Дураки были, есть, и будут всегда

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:55 05-05-2026

У мамкиной корзинорчки мозг отсутствует как орган?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:04 05-05-2026

естественный отбор в действии.

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров