Бийчанин приехал в Барнаул, чтобы "задекларировать" 740 тысяч через "специальный банкомат"

Когда связь с "личным менеджером" прервалась, он понял, что стал жертвой мошенников

05 мая 2026, 11:45, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Бийске мошенники втянули 27-летнего жителя в многоходовую схему, в результате он потерял все свои сбережения, которые хранил на банковских счетах, сообщает алтайское МВД.

«Позвонили якобы из налоговой инспекции, сообщили о необходимости "взять электронный талон" и попросили продиктовать код из SMS. После выяснилось, что его аккаунт на портале "Госуслуги" взломан», - рассказали в ведомстве.

Молодой человек позвонил по указанному в пришедшем сообщении номеру "горячей линии". Ему ответила девушка, которая заявила о "выгрузке данных" и предложила пообщаться с "банком", где "личный менеджер" потребовал установить приложение и отправить скриншоты банковских счетов.

После мошенники рассказали бийчанину, что от его имени якобы перевели за границу 1,5 млн рублей. Для подтверждения невиновности попросили снять наличные, сфотографировать их и "задекларировать" через "специальный банкомат" в Барнауле.

Бийчанин приехал в Барнаул, купил новый телефон для продолжения общения с мошенниками и внес 740 тысяч рублей на указанный счет. После этого связь с "личным менеджером" прервалась.

