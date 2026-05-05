Бийчанин приехал в Барнаул, чтобы "задекларировать" 740 тысяч через "специальный банкомат"
Когда связь с "личным менеджером" прервалась, он понял, что стал жертвой мошенников
05 мая 2026, 11:45, ИА Амител
В Бийске мошенники втянули 27-летнего жителя в многоходовую схему, в результате он потерял все свои сбережения, которые хранил на банковских счетах, сообщает алтайское МВД.
«Позвонили якобы из налоговой инспекции, сообщили о необходимости "взять электронный талон" и попросили продиктовать код из SMS. После выяснилось, что его аккаунт на портале "Госуслуги" взломан», - рассказали в ведомстве.
Молодой человек позвонил по указанному в пришедшем сообщении номеру "горячей линии". Ему ответила девушка, которая заявила о "выгрузке данных" и предложила пообщаться с "банком", где "личный менеджер" потребовал установить приложение и отправить скриншоты банковских счетов.
После мошенники рассказали бийчанину, что от его имени якобы перевели за границу 1,5 млн рублей. Для подтверждения невиновности попросили снять наличные, сфотографировать их и "задекларировать" через "специальный банкомат" в Барнауле.
Бийчанин приехал в Барнаул, купил новый телефон для продолжения общения с мошенниками и внес 740 тысяч рублей на указанный счет. После этого связь с "личным менеджером" прервалась.
12:20:56 05-05-2026
И вот этого всего не было бы, столько людей обманутых, столько остались в долгах, если бы когда-то один человек не разрешил онлайн кредиты, доступные всем по умолчанию.
12:38:27 05-05-2026
Гость (12:20:56 05-05-2026) И вот этого всего не было бы, столько людей обманутых, столь... А может просто не надо трепаться по телефону со всеми подряд кто бы ни позвонил?..
12:44:29 05-05-2026
Гость (12:38:27 05-05-2026) А может просто не надо трепаться по телефону со всеми подря... Дураки были, есть, и будут всегда
17:35:55 05-05-2026
У мамкиной корзинорчки мозг отсутствует как орган?
20:10:04 05-05-2026
естественный отбор в действии.