Метеозависимые, готовьте таблетки. Шквал мощных магнитных бурь накроет планету в октябре

Сильные магнитные бури обрушатся шквалом на планету в октябре 2021 года, их ощутят все метеозависимые люди.

Как сообщает портал "Пронедра", этот месяц начался со слабых магнитных бурь, однако уже в ближайшие дни геомагнитная обстановка ухудшится. Так, первые серьёзное магнитное возмущение достигнёт Земли 10 октября – метеозависимым в этот день лучше не перетруждаться, а посвятить время отдыху.

С 18 по 24 октября ожидается шквал магнитных бурь, при этом самые мощные из них прогнозируются на 22-е число. 29 октября будет ещё одна, но выдастся она настолько слабой, что вряд ли её кто-то существенно на себе ощутит.

30 октября геомагнитные колебания, которые на этот раз повлияют на биополе человека, будут затяжными. При этом в последний день месяца, 31 октября, магнитные бури вновь окажутся слабыми.

Отметим, что чаще всего магнитные волны воздействуют на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Во время магнитных бурь могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний и упадок сил.