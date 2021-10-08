Ура! Amic.ru называет победителей конкурса "Мой любимый учитель"

Мы знаем, что вы ждёте результатов конкурса "Мой любимый учитель". Мы и сами очень хотели подвести итоги, как и обещали – 6 октября. Но возникла неожиданная проблема: в последнюю ночь перед подведением итогов у некоторых участников подозрительно быстро и невероятными темпами начали добавляться голоса. Amic.ru обратился в техподдержку сервиса, где мы проводили голосование, с просьбой провести проверку. Она затягивается, и мы решили больше не ждать. А потому поступаем следующим образом: в этом году у нас не будет распределения по местам. Мы назовём восемь педагогов, за которых проголосовало больше всего читателей портала. Все они и есть победители конкурса "Мой любимый учитель". А наши партнёры выберут среди победителей того, кто им понравился больше, и вручат ему свой приз. Мы уверены, что это честно и справедливо.

Итак, победители конкурса amic.ru и ТЦ "Праздничный" "Мой любимый учитель":

Юлия Безуглова, МАОУ "СОШ № 136", г. Барнаул

"Наша учительница на все руки мастер! Она учит нас не только русскому языку и математике, но и рисованию и труду. Все уроки очень увлекательны и интересны! Мне очень нравится ходить в школу на занятия, так как на уроках не бывает скучно", – ученик Егор.

Андрей Минаков, МБОУ "Гимназия № 42", г. Барнаул

"Есть профессия учитель, а есть учителя с призванием. Это наш МАГ – Минаков Андрей Геннадьевич. Учитель начальной школы со стажем 34 года. Учитель с большой буквы, учитель от Бога. Когда я училась в школе, он был, к сожалению, не моим учителем, но его труд был известен всей школе, его ученики всегда могли похвастаться хорошими знаниями и очень яркой школьной жизнью. Мероприятия, экскурсии, праздники, мастер-классы – самая разнообразная, какая только может быть школьная жизнь. Я смотрела на его учеников, и тоже мечтала быть его ученицей. И вот прошло 20 лет и моя мечта сбылась, он стал первым учителем моего сына".

Юлия Пантел﻿еева, гимназия № 69, г. Барнаул

"Это, прежде всего, наш надёжный помощник. Это учитель с большой буквы! Это – ювелир, который смог выточить и отшлифовать из каждого ребёнка необычной красоты алмаз. Она наш стержень, на котором держится весь класс", – родители 11 "Б" класса.

Арина Дубинина, МАОУ "СОШ № 136", г. Барнаул

"Арина Павловна очень много знает. Она нас учит математике, русскому языку, чтению и другим предметам. Когда приходишь к ней на урок, заряжаешься положительными эмоциями. Она очень заботливая! Арина Павловна умеет удивить, увлечь, рассмешить и сделать счастливыми", – ученица.

Оксана Барбашова, МБОУ "Веселоярская СОШ"

"Это не просто человек, превосходно выполняющий свою работу, это замечательный воспитатель, безумно интересный собеседник, умный преподаватель, способный новатор, справедливый судья и просто мама. Именно она научила наш класс быть конкурентоспособным, отстаивать свою точку зрения, грамотно излагать мысли, не бояться ошибиться и разбираться в сложных ситуациях", – ученики.

Марина Шатохина, МБОУ "СОШ № 25", г. Бийск

"Марина Анатольевна, Вы учили меня быть хорошим учеником, хорошим человеком, хорошим специалистом. Вы до сих пор учите меня искусству жить. Вы – моя совесть. Я горд тем, что я ваш ученик. Спасибо вам за ваши глаза, за вашу улыбку, за ваше доброе сердце, за всё, за всё, спасибо! Удачи вам, успехов, здоровья, взаимопонимания и большой ученической благодарности!" – бывший ученик Михаил Сухомесов.

Эрика Браун, АУОР, г. Барнаул

"Она очень мягкий и душевный человек, и настолько добрая, что для меня стала как вторая мама. Эрика Юрьевна умная, ответственный, внимательный, отзывчивый, справедливый и скромный человек. Чтобы быть таким замечательным учителем, нужен талант, которому нельзя обучиться в колледже или институте. И я постараюсь, чтобы Эрика Юрьевна мною гордилась", – ученица.

Евгения Ковляр, МБОУ "Завьяловская СОШ № 1 Завьяловского района"

"На её занятиях и вне их мы говорим о чести, совести, дружбе, семье. Она умеет хранить секреты, может дать совет относительно отношений с друзьями или мальчиком, который нравится. Евгения Анатольевна – справедливый учитель, к ней можно обращаться в трудные минуты, знаешь, что получишь поддержку и помощь", – ученики.

Поздравляем победителей. И говорим спасибо каждому педагогу. За то, что посвятили свою жизнь безумно трудному делу, – обучению и воспитанию детей.

В ближайшее время редакция свяжется с победителями.

Уважаемые читатели, всем спасибо большое за участие!

*При следующем конкурсе на amic.ru мы учтём возникшую проблему и исключим возможность накручивать голоса за счёт купленных ботов.

О наших партнёрах:



ТРЦ "Праздничный" – территория шопинга и развлечений

Адрес: Балтийская, 16



"Эльдорадо" – магазин бытовой техники и электроники: "Скидки каждый день. Гарантия лучшей цены для всех покупателей".

Адрес: Балтийская, 16



"Аптека Алтая" – региональная аптечная сеть: "Мы предлагаем клиентам честные цены, грамотное консультирование, только качественные препараты, индивидуальный заказ лекарств. Выбирай родное".

Телефон: +7 (3852) 58-41-31



IVISHOT – мультибрендовый магазин корейской косметики и космецевтики: "Твой проводник в мир красоты".

Телефон: +7 (3852) 71-72-44

Instagram



"Модный шаг": "На вечеринку или в офис, модный спорт или всегда актуальная классика – у нас есть всё, что может понравиться современной девушке.

Телефон: +7-983-353-49-97

Instagram



XXXL – женская одежда больших размеров, с 48 по 74. Одежда производства Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пекин. Натуральные ткани, современные модели. Брюки, блузы, кардиганы, платья.

Instagram



"Наша обувь": "Наша задача – обуть своего клиента (в хорошем смысле слова), правильно подобрав размер по полноте, удобству, сезонности и предназначению обуви. Делаем всё возможное, чтобы сотрудничество с покупателями было долгим и взаимовыгодным".

Телефон: +7-903-911-59-00

Instagram



Kids Time – одежда для мальчиков и девочек 0 до 14 лет. Огромный выбор моделей, фасонов и цветов, верхняя одежда на все сезоны.

Телефон +7-913-217-02-73

Instagram