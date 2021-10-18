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Плюс старики, хроники и волонтёры. На Алтае ужесточили требования обязательной вакцинации

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор расширил список жителей края, которым обязательно нужно привиться от ковида
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский Роспотребнадзор ужесточил постановление об обязательной вакцинации в регионе. Об этом на пресс-конференции 18 октября рассказала специалист санитарного ведомства Ольга Егорова. Теперь работодателям недостаточно привить 60% сотрудников, чтобы не получить штраф. Кроме того, к представителям разных профессий, которые должны прививаться, добавились пожилые люди, "хроники" и волонтёры.

Документ вступил в силу 16 октября и уже опубликован на сайте алтайского Роспотребнадзора. Напомним, обязательную вакцинацию в Алтайском крае ввели 27 июля. Постановление об этом подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Ужесточить меры в Роспотребнадзоре решили из-за плохой эпидобстановки и низких темпов вакцинации, уточнила Егорова.

"Согласно первому постановлению, работодатели определённых отраслей должны были привить не меньше 60% своих сотрудников до 19 сентября. Но мы видим, что эпидситуация продолжает быть неблагополучной. А темпы иммунизации населения у нас резко снизились. Было принято внести изменения в постановление. Главный санитарный врач его уже подписала. Группы профессий остались те же самые. Но мы расширили контингент, который подлежит вакцинации", – объяснила специалист.

Теперь обязательной вакцинации в Алтайском крае подлежат участники волонтёрского движения, жители старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями. А охват прививками от ковида в организациях должен составлять не менее 80%. Обновились и сроки обязательной вакцинацией. Первый укол сотрудники должны поставить до 22 ноября, а второй – до 22 декабря 2021 года.

Согласно предыдущему постановлению Роспотребнадзора, обязательная вакцинация распространяется на следующие сферы деятельности:

  • торговля;
  • салоны красоты и косметических услуг, спа, солярии, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы и бассейны;
  • прачечные, химчистки и другие предприятия бытовых услуг;
  • предприятия общественного питания;
  • многофункциональные центры (МФЦ);
  • клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций;
  • общественный транспорт и такси;
  • сфера образования, здравоохранения и соцзащиты;
  • сфера ЖКХ и энергетики;
  • организация и проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;
  • организация и проведение развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;
  • детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Егорова подчеркнула, что алтайской Роспотребнадзор уже проводит проверки в организациях, которые попали под первый указ об обязательной вакцинации.

"В рамках своих плановых и внеплановых надзорных мероприятий выходим на предприятия и смотрим охват прививками сотрудников. Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное", – объяснила представитель Роспотребнадзора.

По её словам, проверки сейчас проходят в отношении почти сотни алтайских предприятий. По десяти из них Роспотребнадзор уже составил проекты протоколов об административном правонарушении.

Напомним, неисполнение постановления об обязательной вакцинации является нарушением ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". По ней работодателю грозит немалый штраф: от 30 до 50 тысяч рублей – для ИП и от 100 до 300 тысяч рублей – для юрлиц.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

18.10.2021 15:01
гость

роспотребнадзор возглавляет план по ликвидации самых слабых слоёв населения

18.10.2021 15:03
- гость -

Идиоты, вы хоть 60% добейтесь в указанных отраслях.

18.10.2021 15:14
- гость -

Нет ЧС, значит сосямба

18.10.2021 15:16
- гость -

У нас штат из 3 чел.. сколько должно быть привито, чтобы было 80?

18.10.2021 15:20
- гость -

жители старше 60 лет

А тех кто откажется в тюрьмы сажать будут?

18.10.2021 15:20
- гость -


18.10.2021 15:16
- гость -

Так понимаю у штата только начальное школьное образование 3 класса сельско приходской?

18.10.2021 15:21
- гость -

Власть обгадилась с вакцинацией и теперь не знает, как выйти из ситуации. Решили принудиловкой заставить вколоть жижу. Вот интересно, когда привьются хотя бы 60% и эти привитые будут болеть, лежать под ИВЛ и умирать, что будет говорить власть?
А это будет и причем очень скоро!

18.10.2021 15:22
чтобы было 80?

должен составлять не менее 80% - в вашем случае значит должны быть привиты все.

18.10.2021 15:24
- гость -

Видимо в бизнесе с вакциной не только Чубайс замешан...

18.10.2021 15:30
- гость -

18.10.2021 15:20

Для начала, лишат пенсий. А там можно и в тюрьму.

18.10.2021 15:32
- гость -

А ответственность полная у прививальшиков за последствия шмурдякования будет?

18.10.2021 15:35
- гость -


18.10.2021 15:32
- гость -
Там заставляют подписать бумагу, что делаешь это добровольно.

18.10.2021 15:38
- гость -

Сколько детей болеют в стране и им скидываются по SMS на лечение и операции. Государству плевать на этих детей. А тут прям в принудительном порядке ввели вакцинацию. Хорошие деньги значит крутятся вокруг вакцины. Указание Путина, что надо делать бабки нужные люди стараются выполнить в срок!

18.10.2021 15:38
Гость

18.10.2021 15:21
- гость -
Дааа,вам поможет только уринотерапия.

18.10.2021 15:39
- гость -


18.10.2021 15:38
Гость
Вам помогла, так всем советовать начали!

18.10.2021 15:40
- гость -

Санитарный врач не вправе расширять Перечень работ к ПОСТАНОВЛЕНИЮ
от 15 июля 1999 г. N 825 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ И ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК.
Только вносить рекомендации.

18.10.2021 15:45
- гость -

Власть в очередной раз создает видимость бурной деятельности. Неужели еще не понятно, что вакцина эта НИКАК не помогает снизить заболеваемость! Привитые болеют точно также как не привитые!!! Смысл дальше продолжать этот цирк? Остановитесь уже пока все не вымерли! Начните наконец ПРОСТО ЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВШИХ!!!

18.10.2021 15:53
- гость -


"На официальном портале Госдумы опубликован проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 гг.». Документ внесло в парламент правительство 30 сентября. Общие расходы федерального бюджета на здравоохранение снизятся с 1,36 трлн руб. в 2021 году (согласно бюджетной росписи на 1 сентября) до 1,25 трлн руб. в 2022-м"

Власти так о здоровье народном заботятся, что аж спать и есть не могут. А виноваты во всем конечно не желающие прививаться.

18.10.2021 15:55
Гость

ПРОСТО ЛЕЧИТЬ ЗАБОЛЕВШИХ!!!
Вы изобрели лекарство от ковида?

18.10.2021 15:56
Гость

Нет,мне помогла шапочка из фольги.

18.10.2021 15:59
- гость -

Ага, уже бегу в себя заразу колоть.

18.10.2021 16:03
- гость -

18.10.2021 15:38 - гость -
так еще и квартиры в москве разыгрывают.

18.10.2021 16:06
- гость -

18.10.2021 15:55
Гость
Ничего не изобретал, покупал в аптеке противовирусные, антигистаминные и для снятия интоксикации. Дважды так лечился дома. В прошлом октябре с диагнозом орви, в этом году в сентябре с диагнозом ковид. Ничего из того что назначали врачи в поликлинике не покупал.

18.10.2021 16:08
- гость -

Согласен, пусть придет ко мне домой и вакцинируют, и вакцинируют, и вакцинируют...

18.10.2021 16:18
- гость -

Судя по истерике, вышеписАвшие комментаторы согласны на исключительно платное лечение от КовиДа и абсолютную изоляцию?

18.10.2021 16:18
- гость -

Роспотребнадзор должен проверять качество продуктов,воды, воздуха . Население теряет здоровье на плохих продуктах, загрязненном воздухе и воде. Все это не делается.

18.10.2021 16:20
- гость -

"темпы иммунизации населения у нас резко снизились"
Записала маму на прививку на сегодня, на определенное время. Городская поликлиника Бийск. По факту живая очередь, на фига спрашивается запись? Пожилой человек за 80 , просидел в очереди почти час.А что тогда было когда темпы высокие были?

18.10.2021 16:20
- гость -

Жирик через месяц прививку ставит. Поумнел?

18.10.2021 16:23
гость

"хроники"

Почитал перечень, так это 70 % населения. Но заставить то можно только работающих. Остальным плевать. На Западе принудили грамотней, там без справки хрен куда зайдешь. И справку там хрен купишь, несуразный штраф можно огрести

18.10.2021 16:23
- гость -

18.10.2021 15:30
- гость -
18.10.2021 15:20

Для начала, лишат пенсий. А там можно и в тюрьму.------------------------Не нужно никого в тюрьму, а пенсии они себя сами лишат, они им ТАМ не понадобятся.

18.10.2021 16:23
- гость -

С прививкой тоже заражаются. Лучше бы меньше иностранцев непривитых с заразой ввозили. Они гигиену совсем не соблюдают.

18.10.2021 16:27
гость

А в Китае вакцинировали под страхом исключения из Коммунистической партии

18.10.2021 16:29
про

Куба начала массовую вакцинацию от коронавируса детей. С 15 сентября по 15 ноября планируется вакцинировать около 1,1 млн детей в возрасте от двух до 11 лет, а с 5 сентября по 5 ноября будут провакцинированы 855 тыс. подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

18.10.2021 16:30
- гость -

Я не против вакцинации от ковида - я против экспериментальной вакцины и рисков, которые беру при этом на себя!

18.10.2021 16:38
- гость -

Интересно, в какой слой ада по Данте попадут санитарный врач и работник Роспотребнадзора?

18.10.2021 16:44
- гость -

Остались считанные недели до того, как власти примутся проводить медицинские эксперименты на детях

18.10.2021 16:50
- гость -


18.10.2021 16:06
- гость -
Ничего не изобретал, покупал в аптеке противовирусные, антигистаминные и для снятия интоксикации. Дважды так лечился дома. В прошлом октябре с диагнозом орви, в этом году в сентябре с диагнозом ковид. Ничего из того что назначали врачи в поликлинике не покупал.

Ошибка выжившего - отрицать то, от чего умерли выжившие.
В средние века, когда в пандемии умирали 70%, оставшиеся 30% как-то выжили, тоже с пеной у рта говорили бы: "ничего не делал и, поэтому, выжил".
По факту - просто повезло.

18.10.2021 16:52
vitas

Старики слепые и глухие первые бегут за "смертью" промытые пропагандой зомбоящика.

Большинство привитых, люди которые не интересуются что им вкалывают. Даже читая добровольное согласие можно понять что тебе впаривают самое дешевое "пойло" векторную вакцину которая получена каким-то биотехнологическим путем при котором не используется вирус SARS-COV-2.
Россия как и во всем отстает от Запада на людях испытывают самые дешевые препараты Спутник такого же типа как Джонсон-Джонсон из ЮАР.

18.10.2021 16:55
Гость

"Интересно, в какой слой ада по Данте попадут санитарный врач и работник Роспотребнадзора?"
Не известно как по Данте, а у нас в 2025 году Главным по Новой 37-ой Волне Коронавируса будет Преседатель СЭС))) При этом Президент России - будет заместителем преседателя СЭС))))

18.10.2021 16:55
поправка

...Ошибка выжившего - отрицать то, от чего умерли умершие....

18.10.2021 17:03
- гость -

Пусть только попробуют заставить, в этот же день уволюсь.

18.10.2021 17:08
- гость -

18.10.2021 15:01
- гость -

Да прямо сейчас увольняйся, кому ты нужен. Потом правда не ной что на работу не можешь устроиться.

18.10.2021 17:09
- гость -

18.10.2021 16:55
Гость
"Интересно, в какой слой ада по Данте попадут санитарный врач и работник Роспотребнадзора?"
Не известно как по Данте, а у нас в 2025 году Главным по Новой 37-ой Волне Коронавируса будет Преседатель СЭС))) При этом Президент России - будет заместителем преседателя СЭС))))


Виновными в 37-ой волне, будут объявлены, воинствующие антиваксеры, уколотые только 10 раз. Тогда как надо было 11

18.10.2021 17:42
- гость -

Сколько идиотиков в Барнауле, судя по комментариям. Просто бред больных людей.

18.10.2021 17:43
Алтаец

Прошу обратить внимание на статью органы прокуратуры на предмет нарушения Нюрнбергского кодекса должностными лицами органов власти на территории Алтайского края.

18.10.2021 17:51
гость

Все слои ада будут заняты западными медиками, там несравнимо больше вакцинированных. А в Китае еще больше. В раю будут медики из Африки, они вообще никого не укололи

18.10.2021 17:52
Гость

Перейдите по ссылке и прочтите документ.
Это нарушение закона- ни один санитарный врач региона не имеет прав расширять списки тех, кто должен привиться!
В документе нет печати- это филькина грамота.
Полномочия главных санитарных врачей регионов не могут быть расширены на уровне регионов. Это особенно важно в условиях, когда в регионах ими вынесены постановления об обязательной вакцинации от ковида ряда категорий работников, которым угрожают отстранением от работы за отказ от вакцинации. Соответствующее объяснение обнародовал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

18.10.2021 17:55
гость

Прокуратура руководствуется российским законодательством, которое по Конституции РФ имеет приоритет на территории страны. В частности, законом о защите от ЧС, в части установленного в настоящее время режима повышенной готовности, который позволяет устанавливать отдельные ограничения на территориях, на которых существует угроза

18.10.2021 17:59
- гость -

18.10.2021 17:43
Алтаец
Прошу обратить внимание на статью органы прокуратуры на предмет нарушения Нюрнбергского кодекса должностными лицами органов власти на территории Алтайского края.


Так как без подписи, что вакцинируемый все риски берет на себя и даёт своё согласие, вакцинировать не будут , то формально тут не придраться. Все добровольцы. Просто работающих принуждают через лишение источника дохода. Пенсионеров посмотрим как будут мотивировать.

18.10.2021 17:59
гость

Это не новое постановление, а внесение изменений в старое. И там ссылка на статью закона, на основании котрого это постановление принято. Можно попробовать оспорить его в суде, но без вариантов

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