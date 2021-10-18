Плюс старики, хроники и волонтёры. На Алтае ужесточили требования обязательной вакцинации

Алтайский Роспотребнадзор ужесточил постановление об обязательной вакцинации в регионе. Об этом на пресс-конференции 18 октября рассказала специалист санитарного ведомства Ольга Егорова. Теперь работодателям недостаточно привить 60% сотрудников, чтобы не получить штраф. Кроме того, к представителям разных профессий, которые должны прививаться, добавились пожилые люди, "хроники" и волонтёры.

Документ вступил в силу 16 октября и уже опубликован на сайте алтайского Роспотребнадзора. Напомним, обязательную вакцинацию в Алтайском крае ввели 27 июля. Постановление об этом подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. Ужесточить меры в Роспотребнадзоре решили из-за плохой эпидобстановки и низких темпов вакцинации, уточнила Егорова.

"Согласно первому постановлению, работодатели определённых отраслей должны были привить не меньше 60% своих сотрудников до 19 сентября. Но мы видим, что эпидситуация продолжает быть неблагополучной. А темпы иммунизации населения у нас резко снизились. Было принято внести изменения в постановление. Главный санитарный врач его уже подписала. Группы профессий остались те же самые. Но мы расширили контингент, который подлежит вакцинации", – объяснила специалист.

Теперь обязательной вакцинации в Алтайском крае подлежат участники волонтёрского движения, жители старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями. А охват прививками от ковида в организациях должен составлять не менее 80%. Обновились и сроки обязательной вакцинацией. Первый укол сотрудники должны поставить до 22 ноября, а второй – до 22 декабря 2021 года.

Согласно предыдущему постановлению Роспотребнадзора, обязательная вакцинация распространяется на следующие сферы деятельности:

торговля;

салоны красоты и косметических услуг, спа, солярии, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы и бассейны;

прачечные, химчистки и другие предприятия бытовых услуг;

предприятия общественного питания;

многофункциональные центры (МФЦ);

клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций;

общественный транспорт и такси;

сфера образования, здравоохранения и соцзащиты;

сфера ЖКХ и энергетики;

организация и проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;

организация и проведение развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;

детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Егорова подчеркнула, что алтайской Роспотребнадзор уже проводит проверки в организациях, которые попали под первый указ об обязательной вакцинации.

"В рамках своих плановых и внеплановых надзорных мероприятий выходим на предприятия и смотрим охват прививками сотрудников. Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное", – объяснила представитель Роспотребнадзора.

По её словам, проверки сейчас проходят в отношении почти сотни алтайских предприятий. По десяти из них Роспотребнадзор уже составил проекты протоколов об административном правонарушении.

Напомним, неисполнение постановления об обязательной вакцинации является нарушением ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". По ней работодателю грозит немалый штраф: от 30 до 50 тысяч рублей – для ИП и от 100 до 300 тысяч рублей – для юрлиц.