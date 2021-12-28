После Новогодних праздников россиян ожидают изменения в законодательстве, связанные с пенсиями, пособиями по безработице и скачком цен на некоторые товары, пишет "Российская газета".
- С января следующего года на 5,9% вырастут страховые пенсии. Таким образом средние размеры выплат станут выше 17 тыс. рублей. Это почти на одну тысячу больше, чем в этом году.
- Вступят в силу новые правила выплаты пенсий, которые ранее утвердил Минтруд. Нововведения коснуться освобождения пенсионеров от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом и переезда из сельской местности в город – "сельские надбавки" сохранятся.
- Пенсионный фонд России начнёт информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемых размерах страховых пенсий по старости.
- До 12 792 руб. увеличится максимальное пособие по безработице (сейчас оно не превышает 12 130 рублей – прим. редакции).
- Начнёт действовать единый список районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Это сделано для того, чтобы люди могли получать льготы и надбавки.
- Станет обязательным электронный больничный лист. Документ врачи будут подписывать электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Увеличится до 2 572 руб. максимальный размер пособия по больничному (сейчас он не превышает 2 434 руб).
- Изменится закон "О кредитных историях": в нём появятся индивидуальные кредитные рейтинги, которые характеризуют платежеспособность клиента.
- Компаниям и индивидуальным предпринимателям дадут возможность платит налоги "авансом".
- Упростится порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – их смогут получать должники, а оформлять выплаты смогут семьи, которые на оплату услуг тратят более 22% дохода.
- У туроператоров понятие "сельский туризм": желающие смогут посещать сёла и малые города, знакомиться с бытом, культурой и традициями проживающих там людей.
- Подорожают сигареты – средняя цена за пачку увеличится на четыре рубля – до 145-150 руб.
- Вне закона станут фруктовые вина не из винограда. На этикетках алкогольных напитков не из винограда необходимо будет заменить слово "вино" на "плодовая алкогольная продукция".
Ранее сообщалось, что со следующего года в России начнут выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей.
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