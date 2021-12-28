После Новогодних праздников россиян ожидают изменения в законодательстве, связанные с пенсиями, пособиями по безработице и скачком цен на некоторые товары, пишет "Российская газета".

С января следующего года на 5,9% вырастут страховые пенсии. Таким образом средние размеры выплат станут выше 17 тыс. рублей. Это почти на одну тысячу больше, чем в этом году.

Вступят в силу новые правила выплаты пенсий, которые ранее утвердил Минтруд. Нововведения коснуться освобождения пенсионеров от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом и переезда из сельской местности в город – "сельские надбавки" сохранятся.

Пенсионный фонд России начнёт информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемых размерах страховых пенсий по старости.

До 12 792 руб. увеличится максимальное пособие по безработице (сейчас оно не превышает 12 130 рублей – прим. редакции).

Начнёт действовать единый список районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Это сделано для того, чтобы люди могли получать льготы и надбавки.

Станет обязательным электронный больничный лист. Документ врачи будут подписывать электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Увеличится до 2 572 руб. максимальный размер пособия по больничному (сейчас он не превышает 2 434 руб).

Изменится закон "О кредитных историях": в нём появятся индивидуальные кредитные рейтинги, которые характеризуют платежеспособность клиента.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям дадут возможность платит налоги "авансом".

Упростится порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – их смогут получать должники, а оформлять выплаты смогут семьи, которые на оплату услуг тратят более 22% дохода.

У туроператоров понятие "сельский туризм": желающие смогут посещать сёла и малые города, знакомиться с бытом, культурой и традициями проживающих там людей.

Подорожают сигареты – средняя цена за пачку увеличится на четыре рубля – до 145-150 руб.

Вне закона станут фруктовые вина не из винограда. На этикетках алкогольных напитков не из винограда необходимо будет заменить слово "вино" на "плодовая алкогольная продукция".

Ранее сообщалось, что со следующего года в России начнут выдавать материнский капитал отцам детей, рождённых от суррогатных матерей.