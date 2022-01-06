Тарифы на электроэнергию для Алтайского края с 1 июля 2022 года вырастут меньше, чем год назад, сообщает "Алтапресс". Рост окажется ниже уровня инфляции прошедшего года.

Цены утверждены решением управления края по госрегулированию цен и тарифов № 561, подписанного 24 декабря. Для горожан с газовыми плитами тарифы поднимутся на 4% – с 4,5 руб. до 4,68 руб. Городские пользователи стационарных электроплит начнут платить на 3,8% больше – 3,81 руб. вместо 3,67 руб. Для деревенских жителей цены увеличатся на 3,97% – с 3,52 руб. за киловатт-час до 3,66 руб.

Отметим, что в прошлом году цены на электричество увеличились почти на 5%.

Напомним, с 1 июля 2022 года также вырастут цены на сжиженный газ – от 4,2 до 4,44%. Топливо в баллонах без доставки подорожает с 32,99 руб. за кг до 34,37 руб., с доставкой – от 48,67 до 50,82 руб. Цена на топливо со склада вырастет с 39,62 до 41,3 руб. за кг, из групповых резервуарных установок – с 31,99 до 33,41 руб.