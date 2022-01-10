Убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в полтора раза

По оперативным данным Росстата, за январь-ноябрь 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано снижение рождаемости и рост смертности по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как сообщает Минсоцзащиты региона, за это время в крае родился 17 401 младенец (18 134 – за январь-ноябрь 2020 года, на 733 меньше), а умерло 39 487 человек (33 663 – годом ранее, на 5824 человека больше).
За январь-ноябрь 2021 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 22 077 человек (в январе-ноябре 2020 года – 15 529 человек). Таким образом, она ускорилась почти в 1,5 раза.
Как отметили в ведомстве, тенденция увеличения числа умерших характерна и для других регионов Сибири и Российской Федерации.
Тем временем в январе-ноябре 2021 года наблюдалось снижение младенческой смертности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число детей, умерших в течение первого года жизни, составило 75 человек, снизившись на 16 человек. За январь-ноябрь 2020 года умер 91 младенец.
Комментарии
Вакцинация полезна
Пгавильной догогой идем, товагищи!!!
Кроме вакцинации, медицина ничем не занимается...
Хм, на сайте администрации края по официальной статистике смертность за 2020 год 38021. Откуда 33663?!
Надо полагать. Уже 6 место по заболеваемости среди регионов. А когда-то были даже не в двадцатке. У нас же все интеллектуалы, антимасочники.
И лучший министр здравоохранения вкупе со своим руководителем земляков красноярцем
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