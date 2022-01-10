Убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в полтора раза

По оперативным данным Росстата, за январь-ноябрь 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано снижение рождаемости и рост смертности по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как сообщает Минсоцзащиты региона, за это время в крае родился 17 401 младенец (18 134 – за январь-ноябрь 2020 года, на 733 меньше), а умерло 39 487 человек (33 663 – годом ранее, на 5824 человека больше).

За январь-ноябрь 2021 года естественная убыль населения в Алтайском крае составила 22 077 человек (в январе-ноябре 2020 года – 15 529 человек). Таким образом, она ускорилась почти в 1,5 раза.

Как отметили в ведомстве, тенденция увеличения числа умерших характерна и для других регионов Сибири и Российской Федерации.

Тем временем в январе-ноябре 2021 года наблюдалось снижение младенческой смертности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года число детей, умерших в течение первого года жизни, составило 75 человек, снизившись на 16 человек. За январь-ноябрь 2020 года умер 91 младенец.