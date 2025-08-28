Абоненты T2 теперь могут пользоваться маркетплейсами без ограничений

Безлимитный трафик действует на популярных открытых тарифах без повышения абонентской платы

28 августа 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFGM12Q8

Девушка. смартфон / Фото: Shutterstock/ автор Zamrznuti tonovi

T2 анонсировала запуск новой услуги "Безлимит на маркетплейсы". Теперь абоненты популярных открытых тарифов смогут использовать сервисы Ozon*, Wildberries*, Lamoda* и "Авито" без каких-либо ограничений по интернет-трафику.

Нововведение доступно для клиентов тарифов "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Premium* и Black*, при этом абонентская плата не изменится. В результате пользователи смогут комфортно заниматься онлайн-шопингом, просматривать товары, читать отзывы и оформлять заказы без ограничений по объему использованного трафика.

«Мы стремимся обеспечить нашим клиентам максимальный комфорт при использовании мобильного интернета в повседневной жизни. Т2 наблюдает устойчивый рост трафика, генерируемого приложениями маркетплейсов. Безлимит на них – наш ответ на стремительно меняющиеся потребности пользователей, которые все чаще делают покупки именно через мобильные устройства», – сказал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

Он добавил, что услуга особенно актуальна в периоды распродаж, праздников или сезонных активностей (например, при подготовке к новому учебному году). Она сделает их цифровой опыт более удобным и приятным.

Как ранее сообщал amic.ru, T2 представила обновленный набор голосов для своих виртуальных помощников. Теперь пользователи могут выбрать интонации известных персонажей из кино, таких как "Крестный отец", Анджелина Джоли или Шрек. При этом сохраняется высокий уровень безопасности: помощники продолжают блокировать спам-звонки и помогают распознавать мошенников.

* T2 ("Т2"); Premium ("Премиум"); Black ("Блэк"); Ozon ("Озон"); Wildberries ("Вайлберриз"); Lamoda ("Ламода")

T2

Реклама