АГМУ внедряет цифровую технологию профилактики хронических заболеваний в Республике Алтай

Новые разработки университета помогут повысить эффективность диспансеризации и индивидуального консультирования пациентов

14 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Ученые АГМУ в Республике Алтай / Фото: пресс-служба АГМУ

Ученые Алтайского государственного медицинского университета разработали цифровые технологии профилактики неинфекционных хронических заболеваний в рамках реализации проекта "ВУЗ – регион". Практическое применение технологии показали во время недавнего визита сотрудников вуза в Министерство здравоохранения республики и местную больницу.

Решение под названием "Риск-модификатор" разработали в Научно-исследовательском центре "Здоровьесбережение" АГМУ. Его авторы – Сергей Широкоступ (директор института общественного здоровья и профилактической медицины), Ирина Осипова (заведующая кафедрой факультетской терапии и гериатрии), Сергей Поспелов (директор проектного офиса по развитию регионального здравоохранения), Денис Фуголь (доцент кафедры пропедевтики детских болезней) и Антон Сербаев (программист-разработчик).

«Для здравоохранения Республики Алтай – это очень актуальное и своевременное решение, которое мы хотим интегрировать в работу региональной медицинской системы в целях увеличения охвата населения диспансеризацией и повышения ее эффективности», – отметил еще во время недавнего визита в АГМУ министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов.

Также и первый замминистра здравоохранения Андрей Карпунин считает, что внедрение цифровых сервисов является ключевым трендом в современном здравоохранении.

«Предложенный учеными АГМУ цифровой инструмент решает сразу целый ряд стоящих перед нами задач в рамках диспансеризации населения», – подчеркнул Андрей Карпунин.

Высоко оценили инновационную платформу заместитель главного врача Республиканской больницы Асель Имангажинова и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Кучукова.

«Алтайский государственный медицинский университет – базовый вуз для Республики Алтай не только с позиции подготовки медицинских кадров для региональной системы здравоохранения, но и центр генерации инновационных решений, обеспечивающих повышение качества и доступности медицинской помощи для населения региона», – отметила ректор АГМУ Ирина Шереметьева.