Ученые АГМУ представили свои разработки на международной арене

Программа "Travel-грант ректора" способствует расширению научно-образовательного сотрудничества в сфере медицины

13 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Международная научно-практическая конференция / Фото предоставлено пресс-службой вуза

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) продолжает активно развивать международную мобильность преподавателей в рамках программы "Travel-грант ректора". В рамках этой инициативы доцент кафедры пропедевтики детских заболеваний Института педиатрии АГМУ Виктор Пономарев посетил Семей (Республика Казахстан), где принял участие в Международной научно-практической конференции "Наука, практика и любовь к детям: 60 лет на страже здоровья нации".

В рамках визита доцент АГМУ провел мастер-классы и практические занятия для студентов и врачей-педиатров медицинского университета Семея. Он также представил доклад по современным подходам к ранней диагностике и профилактике хронических заболеваний у детей, что вызвало живой интерес среди широкого круга слушателей, включая практикующих врачей и профессорско-преподавательский состав университета.

Особое внимание уделили вопросам раннего выявления заболеваний у детей, что является важным как для России, так и для Казахстана. Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений и формировать основы здорового образа жизни на долгие годы вперед. В условиях схожих демографических и географических характеристик обеих стран сотрудничество в этой сфере становится особенно актуальным.

Программа визита также включала углубленные переговоры с казахстанскими коллегами, направленные на развитие двустороннего научного партнерства. В рамках обсуждения были затронуты возможности совместной реализации научных проектов, обмена методическими материалами и участия в международных грантовых инициативах.

«Реализация "Travel-гранта ректора" подтверждает приверженность АГМУ укреплению международных академических связей и развитию научно-образовательного диалога в сфере медицины. Такие инициативы открывают новые горизонты для совместного поиска решений в области охраны здоровья детей – одного из приоритетов национальных стратегий России и Казахстана», – прокомментировала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.