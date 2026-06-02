Александр Макаров покинул пост главы МЧС по Алтайскому краю после семи лет работы
Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель Алексей Жук
02 июня 2026, 13:50, ИА Амител
Александр Макаров, руководивший Главным управлением МЧС по Алтайскому краю более семи лет, покинул свой пост. Президент России назначил его директором департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, сообщили "Банкфаксу" 2 июня в пресс-службе регионального ведомства.
Нового руководителя представил личному составу глава МЧС России Александр Куренков 25 мая на совещании. В новой должности Макаров будет курировать, в том числе, учебные заведения, находящиеся в ведении ведомства.
Александр Макаров имеет звание генерал-майора внутренней службы. До назначения в Алтайский край он возглавлял Сибирскую пожарно-спасательную академию государственной противопожарной службы МЧС России в Красноярском крае.
Временно исполняющим обязанности начальника краевого главка стал первый заместитель Макарова, полковник внутренней службы Алексей Жук. Он родился в 1974 году в Рубцовском районе Алтайского края.
За время службы занимал должности начальника отряда государственной противопожарной службы № 32 в Первомайском районе, главы третьего отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю. В краевой главк МЧС он перешел в 2015 году, а в 2019-м стал первым заместителем.
Постоянного руководителя, как уточнили в пресс-службе, должен назначить президент России. По данным источника "Банкфакса", среди возможных кандидатов обсуждается представитель ведомства из Новосибирской области.
13:59:05 02-06-2026
Президент России назначил его директором департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России --- поздравляем
16:36:24 02-06-2026
Чтобы курировать научно-техническую деятельность, надо иметь хоть какое-нибудь отношение к науке. Или нет?
21:37:07 02-06-2026
Гость (16:36:24 02-06-2026) Чтобы курировать научно-техническую деятельность, надо иметь... Ну защитит диссертацию.
21:53:23 02-06-2026
Гость (16:36:24 02-06-2026) Чтобы курировать научно-техническую деятельность, надо иметь... Совершенно Вы правы!