Алтайские спортсмены завоевали четыре награды на первенстве России по гребле
Соревнования продлятся до 23 августа
19 августа 2025, 15:15, ИА Амител
Спортсмены из Алтайского края стали победителями и призерами первенства России по гребле. Соревнования байдарочников и каноистов до 19 и до 24 лет проходят в Энгельсе Саратовской области, сообщает "Алтайский спорт".
Наш регион представляют гребцы спортшколы имени Константина Костенко. 18 августа они завоевали четыре награды.
Так, каноистка Дарья Фоминская стала первой в заезде на 500 метров среди юниорок до 19 лет. Она же в дуэте с Марией Харитоновой выиграла золото на такой же дистанции в каноэ-двойке. Также лучшими в пятисотметровке на байдарке-двойке среди молодежи до 24 лет стали Алексей Башлыков и Артем Торохтий. Кроме того, Харитонова завоевала бронзу на каноэ на полукилометровой дистанции.
Завершится первенство России в субботу, 23 августа.
