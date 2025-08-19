Алтайские спортсмены завоевали четыре награды на первенстве России по гребле

Соревнования продлятся до 23 августа

19 августа 2025, 15:15, ИА Амител

Турнир по гребле в Барнауле / Фото: amic.ru

Спортсмены из Алтайского края стали победителями и призерами первенства России по гребле. Соревнования байдарочников и каноистов до 19 и до 24 лет проходят в Энгельсе Саратовской области, сообщает "Алтайский спорт".

Наш регион представляют гребцы спортшколы имени Константина Костенко. 18 августа они завоевали четыре награды.

Так, каноистка Дарья Фоминская стала первой в заезде на 500 метров среди юниорок до 19 лет. Она же в дуэте с Марией Харитоновой выиграла золото на такой же дистанции в каноэ-двойке. Также лучшими в пятисотметровке на байдарке-двойке среди молодежи до 24 лет стали Алексей Башлыков и Артем Торохтий. Кроме того, Харитонова завоевала бронзу на каноэ на полукилометровой дистанции.

Завершится первенство России в субботу, 23 августа.