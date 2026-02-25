Алтайское предприятие "Горизонт" внедряет бережливые практики на производстве

Улучшение производственных потоков запланировали еще как минимум на 3–5 %

25 февраля 2026, 14:25, ИА Амител

Цех по производству говяжьих отрубов / Фото: КАУ АЦКР

Компания "Горизонт", выпускающая продукцию под маркой "Алейский мясокомбинат", приступила к масштабированию инструментов бережливого производства. После успешного запуска эталонного потока по производству колбасных изделий предприятие перешло на новый участок и планирует дополнительно повысить ключевые показатели к 2028 году.

Новый поток и новые задачи

Компания "Горизонт" продолжает работу в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". После успешного создания образцового потока по выпуску колбасной продукции предприятие перешло к следующему этапу — распространению полученных инструментов на другие производственные направления.

В качестве нового проекта для улучшений выбрали оптимизацию потока по выпуску говяжьих отрубов.

Сотрудники цеха прошли обучение по основам бережливого производства. Подготовку провели сертифицированные тренеры предприятия. В ходе инструктажа команда активно использовала материалы цифровой платформы производительность.рф, где собраны методические рекомендации и успешные кейсы.

После обучения специалисты выполнили картирование текущего технологического процесса и провели производственный анализ. Такой разбор помогает увидеть полную картину движения сырья и продукции, определить проблемные зоны и установить конкретные ориентиры для роста.

Планы предприятия

На пилотном потоке предприятие добилось ощутимых результатов, отметил заместитель директора ООО "Горизонт" Евгений Колотинский. По его словам, команда сократила продолжительность производственного цикла на 17%, уменьшила объем незавершенной продукции на 26% и увеличила выработку на 11,9%.

«Мы планируем не останавливаться на достигнутом и продолжать тиражирование по другим блокам предприятия. В результате дальнейшей работы хотим улучшить свои показатели по всем трем составляющим еще как минимум на 3–5 % к 2028 году», — пояснил Евгений Колотинский.

Такой подход поможет сформировать устойчивую основу для дальнейшего развития и укрепить позиции бренда "Алейский мясокомбинат" на рынке.

Как ранее сообщал amic.ru, улучшение производственных процессов демонстрирует и другое предприятие региона. Барнаульский "Завод "Энерготех", выпускающий деревообрабатывающее оборудование, увеличил выработку на 19%, а объем незавершенной продукции и складских запасов сократил на 50%.

На заводе создали проектный офис и подготовили двух специалистов, которые курируют дальнейшее внедрение бережливых технологий. Среди ключевых достижений — системная работа с запасами сырья и материалов, улучшение эргономики рабочих мест и сокращение складских объемов. Это позволило выпускать востребованную продукцию без излишков и экономить значительные средства.