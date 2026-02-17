В санатории "Беловодье" стали лучше убирать номера благодаря бережливым технологиям

На предприятии подвели итоги первого этапа участия в федпроекте "Производительность труда"

17 февраля 2026, 15:55, ИА Амител

Итоговое совещание в санатории "Беловодье" / Фото: КАУ АЦКР

В ООО "Отель Беловодье" в Белокурихе завершил первый этап масштабных преобразований в рамках федерального проекта "Производительность труда", входящего в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Команда санатория совместно с экспертами Регионального центра компетенций пересмотрела внутренние процессы и наметила шаги для роста эффективности. Успехи уже есть — скорость уборки номеров выросла почти на треть.

Что уже сделали?

Работу начали с выявления "узких мест" и внедрения принципов бережливого производства в санаторно-курортном направлении. Для этого в отеле сформировали проектную группу из представителей разных подразделений. Специалисты прошли обучение современным методикам повышения производительности, используя в том числе цифровые инструменты платформы производительность.рф.

Также сотрудники проанализировали, сколько времени горничные тратят на перемещения во время уборки. На основе этих данных разработали план для улучшения операций. Например, в бельевой внедрили систему 5С: освободили пространство от лишних предметов, распределили необходимые вещи по категориям и промаркировали. Это помогло быстрее находить постельные принадлежности и сократить лишние действия.

В результате скорость уборки выросла на 32% без потери качества обслуживания.«Участие нашего курортного комплекса в проекте повышения производительности труда и внедрения принципов бережливого производства позволяет оптимизировать рабочие процессы, улучшить качество обслуживания гостей и укрепить конкурентоспособность на рынке санаторно-курортных услуг», — отметила генеральный директор отеля Елена Пчельникова.

Как стать участником федпроекта?

Присоединиться к проекту могут компании несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей, а в туристической сфере — от 180 млн. Заявку принимают на сайте производительность.рф. Также можно обратиться в региональный центр компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

Как ранее сообщал amic.ru, проект "Производительность труда" постепенно охватывает все больше туристических и оздоровительных объектов региона. Так, "Родник Алтая" проанализировал процесс заселения, работу медицинских кабинетов и организацию питания. Команда выявила очереди при регистрации и лишние отходы в службе питания.

После улучшений там сократили время обслуживания каждого гостя, уменьшили скопления постояльцев при заселении, а медперсонал стал проводить больше процедур. Одним из главных итогов стала перенастройка внутренних процессов и оптимизация численности сотрудников — санаторий высвободил десять рабочих единиц.

Санаторий "Алтай" (Алтай-West*) благодаря бережливым инструментам тоже сократил очереди на ресепшен и уменьшил время обслуживания гостей.

*West ("Вест")