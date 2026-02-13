Барнаульский завод увеличил выработку благодаря бережливым методам
"Завод "Энерготех" завершил участие в федпроекте "Производительность труда"
13 февраля 2026, 13:00, ИА Амител
Алтайский "Завод "Энерготех", выпускающий деревообрабатывающее оборудование, завершил шестимесячный этап участия в федеральном проекте "Производительность труда". Благодаря сотрудничеству с экспертами Регионального центра компетенций удалось оптимизировать производство и существенно повысить его эффективность.
Что изменилось
В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" предприятие внедрило методы бережливого производства.
В результате:
- выработка в пилотном потоке выросла на 19%;
- время выполнения процесса сократилось на 49%;
- объемы незавершенного производства и запасов снизились на 50%.
На заводе организовали проектный офис и обучили двух специалистов, которые теперь курируют внедрение бережливых технологий. В процессе подготовки активно задействовали в том числе цифровую платформу производительность.рф.
«За прошедшие шесть месяцев компания проделала колоссальную работу по внедрению принципов бережливого производства. Нам удалось полностью перестроить производственный процесс, существенно повысить эффективность и снизить издержки», — сказал директор по развитию Андрей Максимов.
И уточнил, что одно из ключевых достижений — грамотная работа с запасами сырья и материалов. На заводе улучшили эргономику рабочих мест, сократили складские объемы и избавились от лишних запасов. Теперь предприятие выпускает востребованную продукцию без излишков, экономя значительные средства.
Улучшение экономики региона
Успехи завода деревообрабатывающего оборудования — часть общей тенденции в Алтайском крае, где активно внедряют бережливые методики. Важную роль в этом играет учебная площадка "Фабрика процессов", которая за 2025 год подготовила более 230 человек. Здесь повышают квалификацию представители малого, среднего и крупного бизнеса, а также сотрудники образовательных организаций. Всего с момента запуска тренинги посетили около 1,8 тысячи участников.
Программа продолжает приносить пользу местным производителям, помогая компаниям расти, и создает прочную основу для улучшения экономики всего региона.
14:14:36 13-02-2026
Они не обрабатывают дерево. Фирма производит станки для деревообработки.
06:47:58 14-02-2026
Ну да ,этим занимался когда то ДОЗ на Восточном
12:39:52 14-02-2026
Да, когда-то эти компетентные приезжали на другое предприятие. Красивых полосок на полу нарисовали, бюджетные средства освоили и все осталось на том же месте. Хотя нет, руководство с рабочих стало спрашивать больше!))) Ведь производительность должна была увеличиться!)))