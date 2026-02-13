Барнаульский завод увеличил выработку благодаря бережливым методам

"Завод "Энерготех" завершил участие в федпроекте "Производительность труда"

13 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

Итоговое совещание компании на заводе "Энерготех" / Фото: КАУ АЦКР

Алтайский "Завод "Энерготех", выпускающий деревообрабатывающее оборудование, завершил шестимесячный этап участия в федеральном проекте "Производительность труда". Благодаря сотрудничеству с экспертами Регионального центра компетенций удалось оптимизировать производство и существенно повысить его эффективность.

Что изменилось

В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" предприятие внедрило методы бережливого производства.

В результате:

выработка в пилотном потоке выросла на 19%;

время выполнения процесса сократилось на 49%;

объемы незавершенного производства и запасов снизились на 50%.

На заводе организовали проектный офис и обучили двух специалистов, которые теперь курируют внедрение бережливых технологий. В процессе подготовки активно задействовали в том числе цифровую платформу производительность.рф.

«За прошедшие шесть месяцев компания проделала колоссальную работу по внедрению принципов бережливого производства. Нам удалось полностью перестроить производственный процесс, существенно повысить эффективность и снизить издержки», — сказал директор по развитию Андрей Максимов.

И уточнил, что одно из ключевых достижений — грамотная работа с запасами сырья и материалов. На заводе улучшили эргономику рабочих мест, сократили складские объемы и избавились от лишних запасов. Теперь предприятие выпускает востребованную продукцию без излишков, экономя значительные средства.

Улучшение экономики региона

Успехи завода деревообрабатывающего оборудования — часть общей тенденции в Алтайском крае, где активно внедряют бережливые методики. Важную роль в этом играет учебная площадка "Фабрика процессов", которая за 2025 год подготовила более 230 человек. Здесь повышают квалификацию представители малого, среднего и крупного бизнеса, а также сотрудники образовательных организаций. Всего с момента запуска тренинги посетили около 1,8 тысячи участников.

Программа продолжает приносить пользу местным производителям, помогая компаниям расти, и создает прочную основу для улучшения экономики всего региона.