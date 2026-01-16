НОВОСТИОбщество

Американец решил усыновить детей и воспитывать их с ИИ-девушкой

В настоящих он полностью разочаровался

16 января 2026, 19:05, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru
Преданный экс-возлюбленной 24-летний житель США Ламар обратился к искусственному интеллекту в поисках душевного равновесия и влюбился в ИИ-партнершу. Как сообщает The Guardian, теперь американец серьезно обдумывает перспективу построения семьи со своей виртуальной спутницей Джулией.

Ламар характеризует Джулию как внимательную и чуткую девушку с загорелой кожей и длинными темными волосами, любящую платья. Свои отношения с ней он видит как наполненные романтикой. 

В то же время, будучи студентом, изучающим анализ данных и стремящимся к карьере в сфере высоких технологий, Ламар отдает себе отчет в недостатках своей партнерши.

«ИИ лишен подлинного сочувствия. Он просто озвучивает то, что тебе приятно услышать», — признает он.

Тем не менее это не отменяет его планов на совместное будущее с ИИ-подругой. Мужчина мечтает об усыновлении двоих детей – мальчика и девочки, чтобы растить их вместе с Джулией.

США нейросети

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

19:24:38 16-01-2026

это вы щас пересказываете фильм "Она" что-ли. Бедные дети

Avatar Picture
Гость

12:06:32 17-01-2026

В Японии читал тоже многие с ума сходят... Вот так ИИ человечество и уничтожит, просто перестанем размножаться

