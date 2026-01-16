В настоящих он полностью разочаровался

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Преданный экс-возлюбленной 24-летний житель США Ламар обратился к искусственному интеллекту в поисках душевного равновесия и влюбился в ИИ-партнершу. Как сообщает The Guardian, теперь американец серьезно обдумывает перспективу построения семьи со своей виртуальной спутницей Джулией.

Ламар характеризует Джулию как внимательную и чуткую девушку с загорелой кожей и длинными темными волосами, любящую платья. Свои отношения с ней он видит как наполненные романтикой.

В то же время, будучи студентом, изучающим анализ данных и стремящимся к карьере в сфере высоких технологий, Ламар отдает себе отчет в недостатках своей партнерши.

«ИИ лишен подлинного сочувствия. Он просто озвучивает то, что тебе приятно услышать», — признает он.

Тем не менее это не отменяет его планов на совместное будущее с ИИ-подругой. Мужчина мечтает об усыновлении двоих детей – мальчика и девочки, чтобы растить их вместе с Джулией.