Аналитики назвали специальности, которые рискуют стать невостребованными

В некоторых сферах будет наблюдаться дефицит специалистов

18 июня 2024, 13:33, ИА Амител

Работа за компьютером / Фото: pxhere.com

Наибольшее превышение специалистов с высшим образованием ожидается в таких сферах, как политология, регионоведение, управление в технических системах, техносферная безопасность и журналистика. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложение в этих областях превысит спрос в 3-7,2 раза.

В сферах информационной безопасности, систем вооружения, нанотехнологий и архитектуры будет наблюдаться дефицит специалистов.

Согласно прогнозам экспертов, на период до 2035 года в экономике будет избыток специалистов с высшим образованием и дефицит работников со средним профессиональным образованием.