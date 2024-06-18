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Аналитики назвали специальности, которые рискуют стать невостребованными

В некоторых сферах будет наблюдаться дефицит специалистов

18 июня 2024, 13:33, ИА Амител

Работа за компьютером / Фото: pxhere.com
Работа за компьютером / Фото: pxhere.com

Наибольшее превышение специалистов с высшим образованием ожидается в таких сферах, как политология, регионоведение, управление в технических системах, техносферная безопасность и журналистика. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложение в этих областях превысит спрос в 3-7,2 раза.

В сферах информационной безопасности, систем вооружения, нанотехнологий и архитектуры будет наблюдаться дефицит специалистов.

Согласно прогнозам экспертов, на период до 2035 года в экономике будет избыток специалистов с высшим образованием и дефицит работников со средним профессиональным образованием.

Комментарии 6

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Гость

14:02:34 18-06-2024

В сферах информационной безопасности, систем вооружения, нанотехнологий и архитектуры будет наблюдаться дефицит специалистов --- ну так надо туда обучать. Хотя дефицит архитекторов вряд ли большая проблема

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Гость

14:44:41 18-06-2024

Гость (14:02:34 18-06-2024) В сферах информационной безопасности, систем вооружения, нан... в Барнауле переизбыток

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Гость

14:21:40 18-06-2024

О, нанотехнологии вспомнили. Есть у нас по ним один спец, как раз сейчас невостребованный, даже забухал с тоски.

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Гость

17:14:24 18-06-2024

Гость (14:21:40 18-06-2024) О, нанотехнологии вспомнили. Есть у нас по ним один спец, ка... Зачем ты про себя в третьем лице заговорил?

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Элен без ребят

17:19:28 18-06-2024

копирайтеров, иллюстраторов, дизайнеров, бухгалтеров... и еще много скоро заменит ИИ

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Гость

18:19:39 18-06-2024

Элен без ребят (17:19:28 18-06-2024) копирайтеров, иллюстраторов, дизайнеров, бухгалтеров... и ещ... ИИ скоро будет писать камменты на Амике. Чего ты делать будешь?

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