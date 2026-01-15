По мнению экспертов, условия будущего урегулирования конфликта будет определять Москва

15 января 2026, 21:20, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По мнению специалистов из американской аналитической фирмы Stratfor, которую часто считают "теневым ЦРУ", Россия имеет хорошие перспективы завершить специальную военную операцию в соответствии со своими целями. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на отчет Stratfor.

Как отмечают аналитики, ноябрьские выборы в Конгресс США в 2026 году оказывают политическое влияние на администрацию президента Дональда Трампа.

Эксперты полагают, что российское правительство видит в этом возможность для переговоров с Вашингтоном, стремясь укрепить контроль над занятыми территориями и добиться ослабления санкций.

«Россия продолжает активные боевые действия на передовой, в частности в Донбассе и Запорожском регионе, не планируя всеобщей мобилизации и опираясь на добровольцев и военнослужащих по контракту. При этом Украина, поддерживаемая западными странами, сохраняет свою боеспособность, но испытывает трудности на линии фронта», – говорится в публикации.

По прогнозам аналитиков, Соединенные Штаты могут использовать экономические и военные меры для воздействия на Киев в мирных переговорах. Любое соглашение, по мнению специалистов, будет сложным для украинских властей, поскольку предполагает признание потери части территорий. В противном случае конфликт может стать долгосрочным, где Россия получит преимущество в ресурсах.

В настоящее время, как считают наблюдатели, обстановка указывает на то, что условия будущего урегулирования конфликта будет определять Москва.

Накануне сообщалось, что большинство россиян надеются на завершение СВО в 2026 году. При этом россияне ждут достижения целей, поставленных президентом при объявлении СВО.



