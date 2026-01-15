Аналитики США: Россия может завершить СВО на своих условиях в 2026 году
По мнению экспертов, условия будущего урегулирования конфликта будет определять Москва
15 января 2026, 21:20, ИА Амител
По мнению специалистов из американской аналитической фирмы Stratfor, которую часто считают "теневым ЦРУ", Россия имеет хорошие перспективы завершить специальную военную операцию в соответствии со своими целями. Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на отчет Stratfor.
Как отмечают аналитики, ноябрьские выборы в Конгресс США в 2026 году оказывают политическое влияние на администрацию президента Дональда Трампа.
Эксперты полагают, что российское правительство видит в этом возможность для переговоров с Вашингтоном, стремясь укрепить контроль над занятыми территориями и добиться ослабления санкций.
«Россия продолжает активные боевые действия на передовой, в частности в Донбассе и Запорожском регионе, не планируя всеобщей мобилизации и опираясь на добровольцев и военнослужащих по контракту. При этом Украина, поддерживаемая западными странами, сохраняет свою боеспособность, но испытывает трудности на линии фронта», – говорится в публикации.
По прогнозам аналитиков, Соединенные Штаты могут использовать экономические и военные меры для воздействия на Киев в мирных переговорах. Любое соглашение, по мнению специалистов, будет сложным для украинских властей, поскольку предполагает признание потери части территорий. В противном случае конфликт может стать долгосрочным, где Россия получит преимущество в ресурсах.
В настоящее время, как считают наблюдатели, обстановка указывает на то, что условия будущего урегулирования конфликта будет определять Москва.
Накануне сообщалось, что большинство россиян надеются на завершение СВО в 2026 году. При этом россияне ждут достижения целей, поставленных президентом при объявлении СВО.
21:23:23 15-01-2026
В противном случае конфликт может стать долгосрочным ----- да ладно, вот это аналитики
22:27:01 15-01-2026
Победой и полным разгромоим врага завершит ? ?
08:18:11 16-01-2026
Гость (22:27:01 15-01-2026) Победой и полным разгромоим врага завершит ? ?... Повторить Победу наших дедов не удалось.
09:39:47 16-01-2026
Гость (08:18:11 16-01-2026) Повторить Победу наших дедов не удалось....
Глядя на происходящее, поневоле задумаешься, почему верхушка вдруг начала завывать об отрицании роли СССР в победе над Германией
12:35:52 16-01-2026
Гость (09:39:47 16-01-2026) Глядя на происходящее, поневоле задумаешься, почему верх... Почему? В зеркало страшно смотреть. Второе, существующая капитализма превзошла в воровстве все капитализмы мира, а высокопарные возгласы о могуществе не прибавляют силы.
14:58:23 16-01-2026
Одесса русский город. Киев взять в окружение, и только потом переговоры.