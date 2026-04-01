Армения осознает несовместимость членства в ЕС и ЕАЭС, заявил Пашинян

Премьер Армении сообщил об этом в ходе переговоров с Путиным

01 апреля 2026, 22:31, ИА Амител

Встреча Путина и Пашиняна в декабре 2025 года / Фото: kremlin.ru

В Ереване осознают, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо с членством в Евросоюзе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, передает "Коммерсантъ".

Владимир Путин в ходе встречи также указал на невозможность пребывания страны в ЕС и ЕАЭС одновременно:

«Это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера».

В начале встречи Владимир Путин заявил, что экономические отношения России и Армении развиваются хорошими темпами. Товарооборот между странами в 2025 году составил 6,4 миллиарда долларов, отметил он. «Между Россией и Арменией особые отношения, они сложились не десятилетиями, а столетиями», — подчеркнул Путин.

Пашинян подчеркнул, что отношения Армении и России "никогда не будут под вопросом". «Конечно, наши отношения с РФ очень глубоки, они очень важны для нас. По-моему, они динамично развиваются в условиях новых реалий в нашем регионе, когда между Арменией и Азербайджаном, наконец, установлен мир», — сказал он.