Армения осознает несовместимость членства в ЕС и ЕАЭС, заявил Пашинян
Премьер Армении сообщил об этом в ходе переговоров с Путиным
01 апреля 2026, 22:31, ИА Амител
В Ереване осознают, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо с членством в Евросоюзе. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, передает "Коммерсантъ".
Владимир Путин в ходе встречи также указал на невозможность пребывания страны в ЕС и ЕАЭС одновременно:
«Это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера».
В начале встречи Владимир Путин заявил, что экономические отношения России и Армении развиваются хорошими темпами. Товарооборот между странами в 2025 году составил 6,4 миллиарда долларов, отметил он. «Между Россией и Арменией особые отношения, они сложились не десятилетиями, а столетиями», — подчеркнул Путин.
Пашинян подчеркнул, что отношения Армении и России "никогда не будут под вопросом". «Конечно, наши отношения с РФ очень глубоки, они очень важны для нас. По-моему, они динамично развиваются в условиях новых реалий в нашем регионе, когда между Арменией и Азербайджаном, наконец, установлен мир», — сказал он.
11:28:16 02-04-2026
и каков итог то? где они будут ?
12:00:40 02-04-2026
Да в ЕС может еще не возьмут. Скорее он так, чисто РФ пошантажировать. Территории, на которых армяне сотни лет проживали уже отдал. Теперь экономику еще развалить и срулить в США