Аварийная труба в селе Алтайского края может упасть на головы прохожим
Конструкция накренилась и может обрушиться
18 сентября 2025, 15:15, ИА Амител
В селе Усть-Таловка Курьинского района местные жители бьют тревогу. Дымовая труба котельной на улице Полевой накренилась и может рухнуть в любой момент.
По информации "Народного фронта", конструкция пострадала из-за коррозии и находится в аварийном состоянии.
«Подобная ситуация уже возникала пять лет назад и тогда была решена только после вмешательства СМИ. Сейчас проблема повторилась», – отметили в Telegram-канале движения.
Активисты обратились в администрацию района с требованием оперативно устранить дефект и не подвергать риску жизнь и здоровье людей.
Ранее сообщалось, что в Барнауле жители дома по адресу проспект Строителей, 21, бьют тревогу. С фасада здания, где расположена детская библиотека, регулярно падают камни.
15:30:51 18-09-2025
А как же экспертное заключение Ростехнадзора??? По любому формально все ОК.
17:47:15 18-09-2025
Обращайтесь в администрацию Курьинского района. Зачем на АМИТЕЛ?
14:55:01 19-09-2025
Упасть на голову человеку - не достаточно. Надо чтобы упала на голову депутату
.