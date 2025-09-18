Аварийная труба в селе Алтайского края может упасть на головы прохожим

Конструкция накренилась и может обрушиться

18 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

В селе Усть-Таловка Курьинского района местные жители бьют тревогу. Дымовая труба котельной на улице Полевой накренилась и может рухнуть в любой момент.

По информации "Народного фронта", конструкция пострадала из-за коррозии и находится в аварийном состоянии.

«Подобная ситуация уже возникала пять лет назад и тогда была решена только после вмешательства СМИ. Сейчас проблема повторилась», – отметили в Telegram-канале движения.

Активисты обратились в администрацию района с требованием оперативно устранить дефект и не подвергать риску жизнь и здоровье людей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жители дома по адресу проспект Строителей, 21, бьют тревогу. С фасада здания, где расположена детская библиотека, регулярно падают камни.