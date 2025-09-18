НОВОСТИОбщество

Аварийная труба в селе Алтайского края может упасть на головы прохожим

Конструкция накренилась и может обрушиться

18 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

В селе Усть-Таловка Курьинского района местные жители бьют тревогу. Дымовая труба котельной на улице Полевой накренилась и может рухнуть в любой момент.

По информации "Народного фронта", конструкция пострадала из-за коррозии и находится в аварийном состоянии.

«Подобная ситуация уже возникала пять лет назад и тогда была решена только после вмешательства СМИ. Сейчас проблема повторилась», – отметили в Telegram-канале движения.

Активисты обратились в администрацию района с требованием оперативно устранить дефект и не подвергать риску жизнь и здоровье людей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле жители дома по адресу проспект Строителей, 21, бьют тревогу. С фасада здания, где расположена детская библиотека, регулярно падают камни.

Алтайский край

Комментарии 3

Гость

15:30:51 18-09-2025

А как же экспертное заключение Ростехнадзора??? По любому формально все ОК.

Гость

17:47:15 18-09-2025

Обращайтесь в администрацию Курьинского района. Зачем на АМИТЕЛ?

Гость

14:55:01 19-09-2025

Упасть на голову человеку - не достаточно. Надо чтобы упала на голову депутату





.

