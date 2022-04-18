Changan признан одним из самых качественных автомобильных брендов Китая в 2021 году

Компания J.D. Power в Шанхае назвала самые качественные новые китайские автомобили 2021 года. Рейтинги формируются с помощью опросов потребителей и выявления проблем, возникавших при владении машиной на протяжении трёх лет.

Кроссоверы Changan заняли первую строку в рейтинге. Результаты исследования наглядно демонстрируют рост качества автомобилей китайского бренда. Оценка имеет важное значение для российского рынка, ведь наши покупатели получают автомобили напрямую с заводов Китая.

В настоящее время в России модельный ряд Changan представлен тремя автомобилями: CS35PLUS, CS55, CS75FL. Также в скором времени ожидается совершенно новый премиальный паркетник UNI-K.

Водители ценят кроссоверы Changan за надёжную шестиступенчатую АКПП Aisin (Япония), оцинкованный кузов, приятный дизайн, комфортный и продуманный салон. Все автомобили отличаются высоким уровнем безопасности, хорошей управляемостью, современным дизайном, и главное — приятной стоимостью.

Вопреки стереотипам, сложившимся в отношении китайского производства, поколение кроссоверов Changan можно назвать прорывом в автомобильной промышленности. Они идеально подходят как для городской, так и для просёлочной местности и соответствуют всем современным тенденциям.

Все модели китайского бренда доступны в автоцентре «ТИСС АВТО» — единственного официального дилера Changan в Алтайском крае. На все автомобили предоставляют гарантию пять лет или 150 тысяч километров пробега, что также подтверждает их надёжность и качество.

Автоцентр ТИСС АВТО

Тел.: +7 (3852) 299-000

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