Датчики давления в шинах Kia: какими бывают, как их установить и настроить

Нормальное давление в шинах автомобиля Kia — важный показатель безопасности. И меняться он может не только при повреждении резины, но и под влиянием разных сторонних факторов, в том числе и погоды. Так что не забывайте следить за колебаниями в любую сторону. А когда собираетесь в дальнюю поездку — обязательно проверяйте давление. Как это делать? Быстрее и проще использовать датчики — специальные устройства, предназначенные для наружного или внутреннего крепления. Рассказываем, какими они бывают.

Наружные и внутренние модели

Модели для наружной фиксации недорогие, простые, но не очень надёжные. Их легко повредить во время движения автомобиля.

Внутренние модели более прочные и популярные. Их фиксируют на воздуховоде, который обычно используется для подкачивания покрышек. Такое крепление делает их незаметными и не мешающими при движении машины.

Механические и электронные модели

Сегодня в продаже для Кia можно найти такие варианты:

механические; электронные для внешнего крепления; электронные для фиксации изнутри.

Механические устройства — самые простые. Предназначены исключительно для наружной установки. Принцип их работы также прост: в результате давления воздуха на датчик происходит смещение сигнализирующего колпачка. Если показатели давления находятся в норме — он располагается в зелёной зоне, при изменениях — в красной.

Более сложные — электронные модели, предназначенные для внешней установки. Они имеют вид колпачков, а также чипы, замеряющие давление. После получения необходимых данных они передают их на простой дисплей. Зелёная индикация указывает на нормальное давление, а красная сигнализирует о необходимости проверки колёс.

Электронные модели, предназначенные для внутреннего крепления, — наиболее современные. У них есть мини-компьютер, на котором водитель может видеть информацию о разбивке давления по разным колёсам.

Как установить и настроить

После покупки подходящей модели датчиков для Kia, а сделать это можно в интернет-магазине «Дискиплюс», можно переходить к их установке.

Механические модели фиксировать проще всего. Перед их креплением снимают штатные колпачки, на место которых и устанавливают датчики.

Устройства электронного типа оснащены блоком управления, который нуждается в подключении к питанию. Чаще всего для этого используют прикуриватель.

Перед тем как установить датчик, нужно подключить блок управления. Почти все датчики размещают по кругу. В качестве начальной точки используют левое переднее колесо. После фиксации каждого последующего устройства необходимо смотреть, как оно отображается на дисплее, чтобы не перепутать последовательность.

Как балансируют колеса Кia, оснащённые датчиками

Балансировку выполняют при комплексном шиномонтаже, чтобы устранить колебание, вибрацию и биение в колёсах. Наличие датчиков даёт незначительную нагрузку на ось. Важно зафиксировать их так, чтобы они не оказывали влияния на оптимальный баланс колёс. Кроме этого, крепление должно быть надёжным.

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