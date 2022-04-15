Дорога будет легкой. Как подготовить автомобиль к летнему сезону

Весна — время позаботиться о любимом автомобиле. Уже можно менять резину на летнюю и делать тщательную уборку в салоне. А пока обратите внимание на сопутствующие товары, которые существенно облегчат жизнь в дороге. В этом поможет магазин «Галамарт»: до 19 апреля здесь на многое действуют специальные сниженные цены.

В бардачке всегда хорошо держать вязаные перчатки с двухслойным латексным покрытием: защитят руки от ранок при «грязных» работах и по акции обойдутся всего в 35 рублей.

Российский автогонщик Сергей Карякин в магазине «Галамарт»

Каждый, кто ездил летом на дальние расстояния, знает, что после путешествия все стекла в автомобиле в следах насекомых (не говоря уже о грязи), которые довольно сложно оттираются. Поможет автостеклоочиститель от New Galaxy (по акции — 99 рублей): он отлично подходит для очистки стёкол, зеркал и фар, а с внутренней стороны эффективно удалит никотиновые образования.

Привести шины в первозданный вид поможет чернитель шин от New Galaxy (119 рублей): он восстановит глубокий чёрный цвет, придаст глянцевый блеск и защитит от пыли. В «Галамарте» есть и другая автохимия — для любых ситуаций.

К вещам, которые стоит всегда держать в багажнике, относится автомобильный компрессор, например, New Galaxy (1 499 рублей): компактный, производительный, в дальней дороге поможет сберечь немало нервных клеток. Да и для накачивания шин велосипедов, мячей или надувных матрасов он тоже пригодится.

Для замены колёс — гидравлический подкатной домкрат «Ермак». Усиленная конструкция обеспечит максимальную надёжность и безопасность эксплуатации, высота подъёма — 130-315 мм.

Полезнейшим подарком любому автомобилисту станет набор автомобильных инструментов «Рокот»: надёжный и практичный комплект из 94 предметов, предназначенный для ремонта и обслуживания авто. Все инструменты изготовлены из закалённой углеродистой стали и комплектуются пластиковым кейсом для удобства хранения.

Не забываем и о собственном комфорте: для приятного лёгкого аромата в машине — ароматизаторы New Galaxy, а чтобы не остаться в дороге с разряженным девайсом — кабель для зарядки Forza 4 в 1. Незаменимая вещь, которая подходит к гаджетам с разными разъёмами, чтобы каждый член семьи мог быстро подзарядить свой телефон или планшет.