Эксперт спрогнозировал снижение цен на автомобили

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Москвой 24» спрогнозировал снижение цен на автомобили. По его мнению, падение произойдёт в ближайшее время.

По словам Беляева, из-за укрепления рубля дальнейшее подорожание автомобилей маловероятно.

«Я думаю, что сейчас начнётся постепенное удешевление предлагаемых на рынке автомобилей. Но всё это будет происходить очень постепенно, осторожно, последовательно, методом прощупывания ситуации. И очень неравномерно по различному модельному ряду», — отметил он.

Сильнее всего в цене должны потерять автомобили среднего сегмента, поскольку у них имеется «специфический потребитель».

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«Он не самый богатый и чувствителен к цене. Поэтому нужно, чтобы всё-таки спрос там поддерживался», — пояснил эксперт.

Бюджетный сегмент вряд ли ожидает серьёзное удешевление, добавил Беляев. При этом цены, скорее всего, не вернутся на уровень начала февраля 2022 года, а отступают они «очень осторожно и неохотно», практически никогда не возвращаясь на изначальный уровень.