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Иномарок в России осталось лишь на один месяц продаж

Дефицит иностранных автомобилей в стране, по подсчётам экспертов, превышает миллион экземпляров

16 декабря 2022, 11:31, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал о том, сколько иномарок осталось в стране. Его слова передают «Известия».

«Склады автоцентров серьёзно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — сказал Подщеколдин.

По его словам, в России сейчас функционирует около трёх тысяч автоцентров, на которые осталось несколько десятков тысяч машин. Дефицит иностранных автомобилей составляет около 1,1 млн экземпляров.

Президент РОАД добавил, что почти не осталось в стране привычных для россиян автомобилей средней ценовой категории.

Комментарии 6

  • Ввезут азиатские жоповозки.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Да и похрен. Не самое главное в жизни...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • С их текущей ценой вопрос неактуален, вообще...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а что САМОЕ главное?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Ну и хрен с ними. Только не китайские которые в Китае до отправки в Россию стоят не больше 500000рублей а в России продают по 1 500000рублей с качеством во много раз худшим нежели наши ЛАДЫ.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Я в январе купил Кия Сид в автосалоне - за 3 недели до подорожания.Мне крупно повезло - как раз прошлогодние авто допродовывали и скидка была.Теперь езжу и доволен.Ведь первый раз купил новую машину и перед подорожанием.
    17 декабря, Гость   Ответить
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