Пробки на дорогах Барнаула достигли 7 баллов
Сильнее всего движение затруднено на Павловском тракте и проспектах Строителей и Калинина
8 ноября 2022, 08:32, Никита Черников
В Барнауле утром во вторник, 8 ноября, на дорогах образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Особые сложности возникли на Павловском тракте, проспектах Строителей и Калинина, а также на некоторых пересекающихся с ними улицах.
Частично движение затруднено по улицам Кутузова, Власихинской, шоссе Ленточный бор. Местами машины стоят на улице Попова.
Фото: «Яндекс.Карты»
Отметим, что вчера утром, 7 ноября, в Барнауле также были 7-балльные пробки.
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