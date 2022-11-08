Пробки на дорогах Барнаула достигли 7 баллов

В Барнауле утром во вторник, 8 ноября, на дорогах образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Особые сложности возникли на Павловском тракте, проспектах Строителей и Калинина, а также на некоторых пересекающихся с ними улицах.

Частично движение затруднено по улицам Кутузова, Власихинской, шоссе Ленточный бор. Местами машины стоят на улице Попова.

Фото: «Яндекс.Карты»

Отметим, что вчера утром, 7 ноября, в Барнауле также были 7-балльные пробки.