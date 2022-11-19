Субботние пробки в Барнауле достигли 7 баллов

Заторы наблюдаются как в центре города, так и в других районах

19 ноября 2022, 14:00, Никита Черников

Загруженность автомобильных дорог Барнаула днём 19 ноября достигла 7 из 10 баллов, следует из данных сервиса 2ГИС.

По данным на 14:00, движение местами затруднено на проспектах Калинина, Строителей и улицах Челюскинцев и Советской Армии.

Кроме того, заторы наблюдаются на шоссе Ленточный Бор, Павловском тракте и улицах Гергиева, Малахова, Балтийская, Лазурная, Взлётная, Шумакова и ряде других.

Фото: 2ГИС

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