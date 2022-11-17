В Барнауле стартовали продажи нового автомобильного бренда из Поднебесной

Ещё несколько европейских брендов официально объявили об уходе из России. Но на их место приходят другие топовые компании — например, из Китая. Так, автоцентр Тисс Авто стал первым официальным дилером JAC на Алтае. Автомобили JAC поставляют в 130 стран, а сама компания входит в топ-5 автопроизводителей Поднебесной.

В автоцентре Тисс Авто представлено четыре автомобиля модельного ряда JAC: кроссоверы, седан и пикап.

JAC Т6 — среднеразмерный рамный пикап, сочетающий в себе современный дизайн, хороший уровень оснащения и производительную техническую «начинку». Модель представлена с бензиновым и дизельным двигателями с 6-ступенчатой МКПП. Цена на новый JAC Т6 в сравнении с японскими аналогами приятно удивляет. Кроме того, «японца» у дилера купить уже практически невозможно. Также пикап JAC Т6 в своём классе занимает третье место по продажам в мире.

Стильный седан JAC J7, дизайн которого разрабатывал Даниэль Гальоне, многие называют «самым красивым JAC». Компактный кроссовер JAC S3 представлен с экономичным двигателем объёмом 1,6 литра и внушительным клиренсом 20 см. Для сибирского климата отличные характеристики. Но, пожалуй, главное достоинство этой модели — это его цена от 1 270 000 руб.

И главная новинка 2022 года от JAC — кроссовер JS4, чей оригинальный дизайн и высокое опциональное оснащение в первую очередь привлекают внимание покупателей.

«Представленные модели — это только начало. В ближайшее время в России также должны стартовать продажи нового пикапа Т8 с моторами 2,4 бензин и 2,8 дизель, а также современного кроссовера с совершенно новым дизайном JAC JS6. Дилерский центр JAC готов познакомить вас с новым китайским брендом и приглашает всех желающих убедиться в качестве и практичности автомобилей», — говорят в автоцентре Тисс Авто.

Автоцентр Тисс Авто

Тел.: +7 (3852) 44-11-11

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94а

ООО ТД ВЕРТИКАЛЬ