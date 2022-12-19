В Барнауле на перекрёстке проспекта Космонавтов с Солнечной Поляной отключат светофор

Устройство не будет работать 18 декабря с 13:30 до 16:00

19 декабря 2022, 10:24, Никита Черников

Фото: pxhere.com

В мэрии Барнаула предупредили об отключении светофора на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна.

Устройство не будет работать в понедельник, 19 декабря, с 13:30 до 16:00.

Причина — плановые ремонтные работы на электросетях.

Напомним, в Барнауле с 19 по 30 декабря будут возить школьников на новогодние представления в сопровождении ГИБДД. Водителей попросили быть осторожными и пропускать организованные колонны.