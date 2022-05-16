В ГИБДД составили социальный портрет пьяного водителя

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России составил социальный портрет пьяного водителя. Об этом пишет ТАСС.

По описанию ведомства, чаще всего это мужчины 30-39 лет со средним или средним специальным образованием. Большинство из них уже привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД.

При этом почти половина водителей, участвовавших ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены. 21% из попавших в аварии в состоянии опьянения — работники сферы торговли и услуг. 83% ДТП совершаются на легковых машинах, ещё 13% приходится на мототранспорт.

Отмечается, что граждане с учёной степенью в 2021 году не были участниками ни одного ДТП в состоянии опьянения.