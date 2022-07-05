Всё внимание на Японию. Где купить хорошее авто с пробегом

В Россию прекратились официальные поставки многих марок автомобилей. Ввезти можно, но сложно, особенно из Европы и США. Российские производители снизили объёмы выпуска в связи с нехваткой деталей. Всё это привело к снижению продаж как новых легковых автомобилей, так и автомобилей с пробегом.

Автодилеры считают, что это может продолжаться ещё долго, и рекомендуют переключить основное внимание с Запада на Восток. Тем более что сейчас особенно выгодно приобретать проходные автомобили (старше трёх лет) из Японии. Например, Toyota Roomy, Honda Freed, Toyota Wish, Toyota Aqua, Nissan Dayz, Toyota Sienta и другие.

«В связи с понижением курса доллара действительно становится привлекательно покупать аукционные японские автомобили. За адекватные деньги можно получить машину достаточно свежего года в идеальном косметическом и техническом состоянии. Например, в нашем автоцентре представлено много только что привезённых и растаможенных автомобилей японских марок без пробега по России. Это хорошие и доступные варианты без лишних обременений», — рассказал управляющий автосалона «Первый номер» Александр Гостев.

Японские автомобили имеют ряд ключевых преимуществ от авто из других стран. Во-первых, качественная сборка. Большинство запчастей производится внутри страны, что позволяет избежать брака или низкого качества готовых деталей.

Во-вторых, низкий режим эксплуатации. Японцы редко используют машины на постоянной основе, отдавая предпочтение общественному транспорту в будние дни. А состояние дорог, тёплые зимы и отсутствие реагентов гарантируют минимальный износ автомобиля.

В-третьих, в аукционных листах подробно изложено состояние машины. Аукционы дорожат своей репутацией, поэтому обман относительно пробега, технического обслуживания или аварий полностью исключён. На цену может повлиять даже чистота салона.

Отметим, что закон разрешает эксплуатацию праворульных авто в России, так что единственный риск в данном случае — временное неудобство от непривычки. Но, как говорят опытные автомобилисты, «акклиматизация» займёт не более двух недель.

Но есть одна серьёзная сложность — транспортировка. Ждать такую машину придётся не менее месяца. Да и в дороге всякое бывает. Например, 25 июня на судне «Ангара», направлявшемся из Японии во Владивосток, сгорело 570 автомобилей. Конечно, это крайний случай, но царапины и вмятины при ошибках перевозки случаются, и не редко. Этого можно избежать, если покупать уже растаможенную машину. Перед покупкой вы внимательно осмотрите своего нового «железного коня».

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