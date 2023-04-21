Банковские вклады. Какие они бывают и как подобрать наиболее выгодный вариант

Рассказываем также об онлайн-вложениях

21 апреля 2023, 19:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL58gP93

Банковская карта. Ноутбук / Фото: Katemangostar / freepik.com

Банковские вклады – один из самых надёжных и безопасных способов инвестирования денег. Он подходит даже тем, кто опасается их вкладывать и предпочитает хранить дома. Ниже расскажем, на что обращать внимание, выбирая "обычные" или, например, пенсионные вклады в банках.

Какими бывают вклады?

По основным критериям можно выделить:

С возможностью пополнения или без неё Если вы хотите, чтобы сумма росла не только за счёт процентов, но и регулярно "добавлять" к ней часть дохода, стоит выбрать первый вариант. С капитализацией или без При капитализации после начисления процентов на первоначальную сумму проценты прибавляются к общей, и в следующем отчётном периоде расчёт будет вестись уже исходя из увеличенного размера вклада. Такой вариант позволяет получить большую сумму по окончании срока вклада. Срочный (например, вклад на 1 месяц или полгода) или бессрочный Во втором случае срок не определяется, деньги можно снять в любой момент, но и процент очень низкий. По типу валюты Вклады могут быть в рублях, долларах и пр. По назначению Например, в конкретных банках могут быть предусмотрены специальные программы для клиентов, получающих зарплату, или тех, кто получает пенсию на карту кредитного учреждения. По возможности досрочного снятия средств Чаще всего это невозможно, но при необходимости можно подобрать такой вариант.

Если вы подбираете вклад, то важно учесть как можно больше параметров. Кроме перечисленных выше, необходимо проанализировать и ставку. Именно от её размера в большей степени зависит, какой доход получит вкладчик.

Нужно ли идти в банк, чтобы оформить вклад?

Ещё несколько лет назад для внесения средств в банк под проценты требовалось обязательное его посещение. Сейчас оформить вклады онлайн можно из дома, для этого достаточно иметь компьютер, ноутбук или любое другое устройство с выходом в интернет.

Важно, что вклады на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы государством, поэтому за сохранность средств можно не переживать. Если операция оформляется онлайн, документы также предоставляются в электронном формате, их достаточно скачать, а при желании – распечатать.

При выборе банка обязательно обращайте внимание на его репутацию. Если вы слышите о нём впервые, возможно, стоит рассмотреть альтернативные варианты.

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