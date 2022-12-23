Часть жителей Центрального района Барнаула осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Барнауле устраняют повреждение водопровода по переулку Малому Прудскому, 38, сообщили в администрации Центрального района.

Холодную воду на время ремонта отключили по адресам:

• улица Чернышевского, 285;

• проезд Сельский, 53-71, 62а-86;

• улица Партизанская, 243, 245, 266, 266г, 266/6, 266/8;

• переулок Колхозный, 28.

Ориентировочное время завершения работ пока не называют.

Подвоз воды для жителей осуществляют по заявкам. Уточнить информацию можно в «Росводоканале Барнаул» по номеру 500-101.