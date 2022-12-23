Часть жителей Центрального района Барнаула осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии
На месте работают специалисты «Росводоканала Барнаул»
23 декабря 2022, 10:45, Никита Черников
В Барнауле устраняют повреждение водопровода по переулку Малому Прудскому, 38, сообщили в администрации Центрального района.
Холодную воду на время ремонта отключили по адресам:
• улица Чернышевского, 285;
• проезд Сельский, 53-71, 62а-86;
• улица Партизанская, 243, 245, 266, 266г, 266/6, 266/8;
• переулок Колхозный, 28.
Ориентировочное время завершения работ пока не называют.
Подвоз воды для жителей осуществляют по заявкам. Уточнить информацию можно в «Росводоканале Барнаул» по номеру 500-101.
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