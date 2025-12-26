Психолог назвала вредные новогодние ритуалы, которые не стоит выполнять

В противовес психолог предложила ряд безопасных и эффективных обрядов

26 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

В преддверии Нового года многие жители Алтайского края, как и россияне по всей стране, обращаются к традиционным обрядам для исполнения желаний. Однако, по словам психолога Мирославы Буш, специализирующейся в том числе на изучении древних практик, далеко не все такие ритуалы безопасны и некоторые могут нанести вред энергетике человека.

В интервью изданию "МК" эксперт выделила несколько распространенных, но потенциально опасных практик. Первым в этом списке оказался известный ритуал со сжиганием записки с желанием и употреблением пепла с шампанским. Психолог пояснила, что огонь в данном случае символизирует уничтожение, а не отправку просьбы во Вселенную, а сам пепел может раздражать слизистые оболочки. Также она не рекомендует прятать деньги в обувь, что подсознательно укрепляет установку на нехватку, или надевать вещи счастливых в браке людей, чтобы перенять их удачу, – это может привести к обратному эффекту и чужим проблемам.

«Особенно опасными Мирослава Буш назвала практики с использованием собственной крови для записей, что угрожает здоровью, и запуск небесных фонариков, наносящих ущерб экологии. Также не стоит в полночь вызывать кого-либо, глядя в зеркало, – это может вызвать тревогу и бессонницу», – пишет издание.

В противовес психолог предложила ряд безопасных и эффективных обрядов. Главным она назвала практику благодарности уходящему году, которая помогает завершить прошлые циклы. Также можно провести ритуал с водой, поставив стакан под елку до боя курантов, а после полуночи сделав три глотка, проговорив желание. Полезным будет сжечь на природе список обид и страхов, символически отпуская негатив, и очистить пространство дома, проветрив его и наполнив сладкими ароматами. Другой позитивный обряд – выбрать новую елочную игрушку, повесить ее как "хранителя желания", а после праздников сохранить в качестве талисмана. Завершить подготовку можно, зажегши белую свечу за несколько минут до полуночи с просьбой о чистом и безопасном годе.