Как выглядит территория Речного вокзала в Барнауле перед началом масштабной стройки. Фоторепортаж

На месте Речного вокзала в Барнауле в будущем начнут возводить 40-этажные жилые небоскрёбы. 150-метровый комплекс, который планирует построить «Селф», будет состоять из двух башен, а во дворе ЖК появятся игровые площадки и спортивные зоны. Также на его территории возведут административное здание, в котором предусмотрены частный детсад и фитнес-клуб с бассейном. Кроме того, в проект входит благоустройство набережной Оби и строительство помещения речного порта и причала. Однако грандиозная стройка пока заморожена — девелопер не может приступить к проработке проекта из-за обновлённого генплана, который не позволяет строить в городе здания выше 75 метров.

Читатель amic.ru прогулялся по территории Речного и запечатлел, как выглядит площадка в ожидании масштабного строительства.