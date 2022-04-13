Почти 50 жилых домов останутся без отопления и горячей воды 14 апреля в Барнауле

14 апреля в Ленинском районе Барнаула часть жилых домов останутся без отопления и горячей воды, сообщили в СГК.

Отключение продлится 12 часов — с 10:00 до 22:00.

Под него попадут 49 жилых домов, 4 детсада, 2 школы и 21 административное здание на улицах Попова, Юрина, Гущина, Шукшина, Кавалерийская и Солнечная Поляна.

«В это время будут проводиться работы по подготовке к техническому перевооружению участка магистрального трубопровода в районе дома по адресу ул. Юрина, 222», — пояснили в СГК.

Полный список попадающих под отключение адресов можно посмотреть в документе в Telegram-канале СГК.

Напомним, 14 апреля тепло и горячую воду также отключат почти для 200 жилых домов в Бийске.