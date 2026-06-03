Барнаульцам предлагают купить резиденцию премиум-класса за 100 млн рублей — что внутри?
"Строгий" и комфортный коттедж украшает аллея из вековых лиственниц
03 июня 2026, 16:14, ИА Амител
Резиденцию для жизни и бизнеса продают в Барнауле за 100 млн рублей. Она находится в поселке Спутник, но обеспечивает полную приватность.
Ощущение уединения создает аллея из вековых лиственниц, расположенная перед основным домом. Его площадь — 400 кв. метров, вид на живописный участок открывается из панорамных окон. Потолки высотой 3,5 метра делают помещения просторными.
«Эксклюзивный дизайн-проект, мебель и техника только премиальных итальянских и японских брендов. Все готово к комфортному проживанию и проведению встреч», — указали в объявлении на "Авито".
Кроме основного, на территории есть гостевой дом — место для проведения деловых встреч, размещения гостей. Отдохнуть в резиденции можно в русской бане и у мангальной зоны.
Гараж рассчитан на шесть автомобилей, это закрытая парковка для корпоративного автопарка.
16:38:53 03-06-2026
серость и квадратность
а некоторые виды просто пугают
там фильмы ужасов снимать можно для любителей острых очучений
спальня реально угнетает - наверно спать там на кровати и ощущать себя клопом в этом огромном давящем массивном храме просто уничтожает
16:58:25 03-06-2026
Больше на крематорий похоже. Интересно, че курил автор этого сомнительного эксклюзива?
17:29:04 03-06-2026
Под посуточную сдачу идеально подойдет помещение, жить в этом "дизайне" постоянно, конечно ,не возможно. Треш какой-то.
17:45:00 03-06-2026
Гость (17:29:04 03-06-2026) Под посуточную сдачу идеально подойдет помещение, жить в это... ну можно и под суточную купить)) На самом деле, вроде и адекватной стоимость кажется, хотя продается давно. Человек, который может себе позволить купить этот долм, разбомбит всё и свой дизайн сделает. Тут же не идет речь о семейной ипотеке на последние, как в условной палитре
17:31:57 03-06-2026
на находится в поселке Спутник, но обеспечивает полную приватность. - интересный речевой оборот)))
21:42:42 03-06-2026
Гость (17:31:57 03-06-2026) на находится в поселке Спутник, но обеспечивает полную прива... ДЫк там Вековыми)) лиственницами все загорожено)), второй век чай растут.
17:39:12 03-06-2026
За эти же деньги и во флориде
18:16:00 03-06-2026
Губа не дура! Ищут лоховатых полнокарманоденежных чудаков!!!
18:36:37 03-06-2026
"вековые" деревья точно деревьям болле 100 лет?...во заливает
18:39:02 03-06-2026
Ой, там автобус долго ждать и битком. Не буду брать.
19:08:46 03-06-2026
Гость (18:39:02 03-06-2026) Ой, там автобус долго ждать и битком. Не буду брать....
Ага, тоже передумал, пойду за шаурмой схожу. Чудак-продаван наверное сильно удивится, что и 15 млн.р. может не найтись ни одного покупателя.
21:46:00 03-06-2026
Гость (18:39:02 03-06-2026) Ой, там автобус долго ждать и битком. Не буду брать.... Че как дети, скинут вам со 100 лямов, 5-7 купите себе автобус, если еще что не так спрашивайте подскажем)))
22:23:51 03-06-2026
Через год так отдаст.
09:33:12 04-06-2026
Дизайн то как раз стильный и современный, удручает его несоответствие расположению и размеру участка, и никоторые жёлто-кирпичные виды из окна впритык к главному дому, приватностью это не назовешь...
09:58:23 04-06-2026
Объясните зачем эти 400м2? Вот допустим ты одинок - площадь такая не нужна. Допустим у тебя семья - ты же детей можешь и не увидеть в этом доме и не пообщаться. Если ты пенсик с бабкой - опять зачем тебе эти площади - тебе нужен только сортир, кулер, чайник и две конфорки с духовкой.
15:01:03 04-06-2026
100 млн,20 однушек по 5 лямов, сдаешь по 25000,поляма каждый месяц, путешествуй круглый год по миру и не о чём ни думай)