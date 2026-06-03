Барнаульцам предлагают купить резиденцию премиум-класса за 100 млн рублей — что внутри?

"Строгий" и комфортный коттедж украшает аллея из вековых лиственниц

03 июня 2026, 16:14, ИА Амител

Резиденция премиум-класса в Барнауле / Фото: "Авито"

Резиденцию для жизни и бизнеса продают в Барнауле за 100 млн рублей. Она находится в поселке Спутник, но обеспечивает полную приватность.

Ощущение уединения создает аллея из вековых лиственниц, расположенная перед основным домом. Его площадь — 400 кв. метров, вид на живописный участок открывается из панорамных окон. Потолки высотой 3,5 метра делают помещения просторными.

Резиденция премиум-класса в Барнауле / Фото: "Авито"

«Эксклюзивный дизайн-проект, мебель и техника только премиальных итальянских и японских брендов. Все готово к комфортному проживанию и проведению встреч», — указали в объявлении на "Авито".

Кроме основного, на территории есть гостевой дом — место для проведения деловых встреч, размещения гостей. Отдохнуть в резиденции можно в русской бане и у мангальной зоны.

Гараж рассчитан на шесть автомобилей, это закрытая парковка для корпоративного автопарка.