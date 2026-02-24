Жители Барнаула назвали специалистов, которым платят слишком мало
Педагоги и врачи — в лидерах антирейтинга: 21% горожан уверены, что слишком мало платят учителям и воспитателям, 14% — что недооценен труд медиков
24 февраля 2026, 15:46, ИА Амител
Жители Барнаула назвали профессии, представители которых, по их мнению, получают незаслуженно низкую оплату. Результатами исследования поделился сервис SuperJob.
Наибольшее число голосов (21%) набрали педагоги и воспитатели — барнаульцы считают их труд самым недооцененным. На втором месте врачи, фельдшеры и медсестры (14%). Замыкают тройку квалифицированные рабочие на заводах и стройках (13%).
Далее в списке:
- уборщики и дворники — 10%;
- инженеры — 9%;
- продавцы и кассиры — 9%;
- бухгалтеры — 8%.
Еще 7% опрошенных заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще все виды работ. 2% указали на низкие зарплаты в бюджетной сфере в целом.
Интересно, что мужчины чаще критиковали оплату труда рабочих и инженерно-технических специалистов, а женщины — учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.
17:50:22 24-02-2026
Как платят - так и работаем
18:42:17 24-02-2026
"Педагоги и врачи — в лидерах антирейтинга"============== По делом! О чем думали когда считали бюллетени?
08:38:32 25-02-2026
Гость (18:42:17 24-02-2026) "Педагоги и врачи — в лидерах антирейтинга"============== По... По вашему все педагоги учувствуют в подсчёте?
20:15:20 24-02-2026
Педагоги — в лидерах антирейтинга.
У нас в школе практически одни пенсионеры остались!Ну и педагоги 65+ Сколько они еще продержатся?Самое ужасное,что никто не придет на их место!!!!Никто!!!! Село огромное,но молодежь в школу не спешит.
Странно,что власти ничего существенного не предпринимают в этой сфере. Есть ведь точка невозврата!!!!