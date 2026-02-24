Жители Барнаула назвали специалистов, которым платят слишком мало

Педагоги и врачи — в лидерах антирейтинга: 21% горожан уверены, что слишком мало платят учителям и воспитателям, 14% — что недооценен труд медиков

24 февраля 2026, 15:46, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Барнаула назвали профессии, представители которых, по их мнению, получают незаслуженно низкую оплату. Результатами исследования поделился сервис SuperJob.

Наибольшее число голосов (21%) набрали педагоги и воспитатели — барнаульцы считают их труд самым недооцененным. На втором месте врачи, фельдшеры и медсестры (14%). Замыкают тройку квалифицированные рабочие на заводах и стройках (13%).

Далее в списке:

уборщики и дворники — 10%;

инженеры — 9%;

продавцы и кассиры — 9%;

бухгалтеры — 8%.

Еще 7% опрошенных заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще все виды работ. 2% указали на низкие зарплаты в бюджетной сфере в целом.

Интересно, что мужчины чаще критиковали оплату труда рабочих и инженерно-технических специалистов, а женщины — учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.