Барнаульцы заметили над шинным заводом гигантское облако
На комбинате заявили, что это безопасный водяной пар из-за мороза
14 января 2026, 16:14, ИА Амител
Над Алтайским шинным комбинатом в Барнауле утром 14 января наблюдалось масштабное облако белого пара, вызвавшее беспокойство у горожан. Как объяснили в администрации предприятия, это связано с резким похолоданием и является штатным процессом.
«Наблюдаемое над заводом облако – это водяной пар (чистый конденсат), образующийся в ходе стандартного технологического процесса. В связи с резким понижением температуры окружающей среды происходит интенсивный выпар конденсата из технологических баков», – сообщили на комбинате. Подчеркивается, что этот процесс абсолютно безопасен, нештатных ситуаций и пожаров на заводе нет.
Повышенное внимание жителей к любому необычному явлению над предприятием объясняется памятью о крупном пожаре, который произошел здесь в декабре 2022 года в аналогичных погодных условиях. Тогда огонь уничтожил один из цехов, что привело к временной остановке производства. В этот раз, как заверяет руководство комбината, причин для тревоги нет – работа идет в обычном режиме.
16:23:05 14-01-2026
Сегодня попалась на глаза пожарка, ехала с сигналом в сторону Калинина
18:50:33 14-01-2026
Гость (16:23:05 14-01-2026) Сегодня попалась на глаза пожарка, ехала с сигналом в сторон... может кто-то вызвал, увидев дым. Пар обычно БЕЛОГО цвета. Горение же всегда с серым/черным оттенком
18:22:50 14-01-2026
Опять испугались? Ну, как всегда! То самолетов напужаются, то теперь уже от облаков шарохаются, блаженные!
20:53:57 14-01-2026
Перекур , с дисциплиной строго...