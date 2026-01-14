Барнаульцы заметили над шинным заводом гигантское облако

На комбинате заявили, что это безопасный водяной пар из-за мороза

14 января 2026, 16:14, ИА Амител

Алтайский шинный комбинат / Фото: "Яндекс Карты"

Над Алтайским шинным комбинатом в Барнауле утром 14 января наблюдалось масштабное облако белого пара, вызвавшее беспокойство у горожан. Как объяснили в администрации предприятия, это связано с резким похолоданием и является штатным процессом.

«Наблюдаемое над заводом облако – это водяной пар (чистый конденсат), образующийся в ходе стандартного технологического процесса. В связи с резким понижением температуры окружающей среды происходит интенсивный выпар конденсата из технологических баков», – сообщили на комбинате. Подчеркивается, что этот процесс абсолютно безопасен, нештатных ситуаций и пожаров на заводе нет.

Повышенное внимание жителей к любому необычному явлению над предприятием объясняется памятью о крупном пожаре, который произошел здесь в декабре 2022 года в аналогичных погодных условиях. Тогда огонь уничтожил один из цехов, что привело к временной остановке производства. В этот раз, как заверяет руководство комбината, причин для тревоги нет – работа идет в обычном режиме.