Барнаульских перевозчиков отчитали за плохую работу в аномальные морозы

18 января 2026, 16:09, ИА Амител

Совещание с перевозчиками в администрации Барнаула / http://barnaul.org

Из‑за сбоев в работе общественного транспорта 18 января в администрации Барнаула экстренно собрали совещание с перевозчиками. Заседание провел заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

На повестке – организация движения автобусов в условиях установившихся низких температур. Жители города массово жалуются, так как автобусы ходят с большими интервалами, срываются рейсы, транспорт уходит с маршрутов раньше времени. По оценке властей, ситуация вышла из‑под контроля.

«Ситуация недопустима. Общественный транспорт должен работать стабильно и по понятному графику. Мы с вами обсуждали, что нас ждет период низких температур и к нему необходимо подготовиться. Как мы сегодня видим по количеству выхода общественного транспорта, перевозчиками работа должным образом не проведена», – подчеркнул Курышин.

Данные комитета по транспорту подтверждают масштаб проблем: на маршрутах № 18, 75, 55, 57, 65, 73, 27, 32, 50, 144, 25 автобусы выходят на линию менее чем наполовину от плана.

Перевозчики назвали две основные причины: резкий рост заболеваемости среди водителей и участившиеся поломки техники на морозе. Однако власти потребовали срочных мер.

Андрей Курышин поручил перевозчикам немедленно наладить график и обеспечить выход подвижного состава. Контроль возложен на комитет по дорожному хозяйству и транспорту.

В качестве решения перевозчики пообещали к понедельнику задействовать дополнительных водителей, включая тех, кто сейчас в отпуске.

Также на совещании коснулись темы возможного повышения тарифов. Курышин четко обозначил позицию: пока расписание не нормализуется, вопрос о подорожании проезда даже не рассматривается.