Барнаульских перевозчиков отчитали за плохую работу в аномальные морозы
Горожане жаловались, что автобусы ходят с большими интервалами, срываются рейсы, а транспорт уходит с маршрутов раньше времени
18 января 2026, 16:09, ИА Амител
Из‑за сбоев в работе общественного транспорта 18 января в администрации Барнаула экстренно собрали совещание с перевозчиками. Заседание провел заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
На повестке – организация движения автобусов в условиях установившихся низких температур. Жители города массово жалуются, так как автобусы ходят с большими интервалами, срываются рейсы, транспорт уходит с маршрутов раньше времени. По оценке властей, ситуация вышла из‑под контроля.
«Ситуация недопустима. Общественный транспорт должен работать стабильно и по понятному графику. Мы с вами обсуждали, что нас ждет период низких температур и к нему необходимо подготовиться. Как мы сегодня видим по количеству выхода общественного транспорта, перевозчиками работа должным образом не проведена», – подчеркнул Курышин.
Данные комитета по транспорту подтверждают масштаб проблем: на маршрутах № 18, 75, 55, 57, 65, 73, 27, 32, 50, 144, 25 автобусы выходят на линию менее чем наполовину от плана.
Перевозчики назвали две основные причины: резкий рост заболеваемости среди водителей и участившиеся поломки техники на морозе. Однако власти потребовали срочных мер.
Андрей Курышин поручил перевозчикам немедленно наладить график и обеспечить выход подвижного состава. Контроль возложен на комитет по дорожному хозяйству и транспорту.
В качестве решения перевозчики пообещали к понедельнику задействовать дополнительных водителей, включая тех, кто сейчас в отпуске.
Также на совещании коснулись темы возможного повышения тарифов. Курышин четко обозначил позицию: пока расписание не нормализуется, вопрос о подорожании проезда даже не рассматривается.
16:45:30 18-01-2026
А неплохая компания там собралась. Для поездки на Колымские плёсы, жирок растрясти и все-таки поработать на благо общества. Или опять пожурили и ладно - эти "братки" простые словеса не воспринимают, никто и ничего даже не записывает (а чего тогда пришли то?). Где действия прокуратуры? Это же издевательство над жителями города. А это уже фашизм называется. Если нет водителей, то сами пускай за баранку садятся, жен и отпрысков своих туда же. А нет - пошёл вон с маршрута. Почему нет никакой реакции от мэра, от губернатора?
18:27:58 18-01-2026
Гость (16:45:30 18-01-2026) А неплохая компания там собралась. Для поездки на Колымские ... Фашизм — социально-политические движения, идеологии и государственные режимы тоталитарного типа, основанные на идее национального или расового превосходства.
P.S. Если кидаетесь терминами, то хотя бы прочитайте их значение.
00:11:42 19-01-2026
Гость (18:27:58 18-01-2026) Фашизм — социально-политические движения, идеологии и госуда... Фашизм это когда над людьми издеваются , что и происходит в крае на транспорте с попустительства чиновников. Видимо, получав плюшек, сильно не наедешь на наглых перевозчиков. Тут бы заставить всю шоблу, что на фото простоять в 41 градус час на остановке, может остатки вещества в их бошках что-то почувствуют.
16:54:19 18-01-2026
Люто плюсую
16:56:12 18-01-2026
сказали " Ата-та" и всё ?
А штрафы, разрыв договора на перевозку (посадки, расстрелы) будут ?
17:20:16 18-01-2026
резкий рост заболеваемости среди водителей==============Пофигизмом и наглостью? Ну не удивительно! План им сделайте нормальный, а не так, чтобы они его"с 8 до 12 делали и с маршрута сваливали. Потом еще вечерком пару часиков и на боковую". Это как раз в маршрутке "подслушано".
17:26:17 18-01-2026
А трамваи лучше ходят?
17:46:54 18-01-2026
Да да, водители как раз в январе массово отпуск берут))
17:52:05 18-01-2026
Смешно. Проблема многолетняя, а якобы спохватились только сегодня. Ровным счётом ничего, кроме имитации урной деятельности. Ещё штрафы ради острастки выпишите перевозчикам - рублей по триста каждому...
18:23:15 18-01-2026
Сегодня, 18 января, на линии два пригородных автобуса №269 вместо положенных четырех.
Сидим, мерзнем на остановке, почти час.
18:26:30 18-01-2026
Блатных руководителей, которых через связи понабрали в руководство, типа Курышиных и ему подобных под зад из Администрации. Пустышки , вас даже никто не воспринимает всерьёз. Толковых руководителей, как наш президент нужно в наш отсталый регион.
08:57:18 19-01-2026
Гость (18:26:30 18-01-2026) Блатных руководителей, которых через связи понабрали в руков...
У толкового не может быть все крайне бестолково!
18:39:33 18-01-2026
Настоятельно общественнлсть нашего города требуем да да настаиваем на улучщене режима и графика работы общественного транспорта
19:35:35 18-01-2026
Когда уже барнаульской автобусной мафией займется Бастрыкин? Фурункул назрел давно. А то получится ситуация как с роддомом в Новокузнецке.
19:43:48 18-01-2026
С водителями, смотрящими за рулём видео, ездила, с курящими, кофей смакующими, не отрываясь от руля, ездила, с лихачами тож... Но вот в субботу, 17 января, была шокирована реально... Мороз под 38 градусов, могла туманная, спускаемся с горы на 33 газели, водила достаёт маникюрные щипчики и на ходу начинает себе делать маникюр... Тут нас подрезают, он тормозит резко... Система аварийная сработала махом и несколько минут ошалевший салон слушает призыв срочно пристегнуть ремни ибо ситуация аварийная... И только водила безмятежно, придерживая руль локтем, продолжает маникюр... Может они потому и просят повысить проезд, что на маникюр, педикюр, спа и прочие салоны красоты денег не хватает
19:44:25 18-01-2026
Ручки сложили, головки склонили - отчитали их. Надо как в фильме "Ликвидация" - к стенке и пулемет Максим, чтобы штаны потом отстирывали их домочадцы. Тогда до них дойдет сразу.
20:59:17 18-01-2026
Странно, что в предоставленном списке маршрутов нет маршрута №51. Сегодня 18.01.2026 (в самый пик аномального мороза) по данным traffic22 на маршруте было максимум 4 ГАЗели. Хотя должно быть не менее 12-ти. Интервал между автобусами доходил до часу!!! Хорошо что есть навигатор (хотя временами отдельные "умники" среди водителей его отключают, видимо чтобы запутать "конкурентов"), хоть примерно можно отследить когда выходить из дома на остановку.
31 декабря 2025 года в 18:00 уже все ГАЗели №51 сошли с маршрута! Пришлось добираться до Южного с пересадкой на 59-м. Слава богу, те хоть ходили
00:20:08 19-01-2026
У нас на 134 в Новоалтайске тоже как хотят ходят. По разговорас водил, они хозяевам отдают 3000р в день, сами заправляются, и делают что хотят. А недавно на 205 слышали обучение по телефону, как на конечной будешь, я тебе маякну и ты исчезни, эту ездку пропустишь, народу нет. А кто-то будет мерзнуть, но таким же работягам каких они сами возят плевать на таких же как они сами. Тогда чего ждать от зажравшихся давно перевозчиков и чиновников? Пора кое кому морды бить?
15:21:15 19-01-2026
гость (00:20:08 19-01-2026) У нас на 134 в Новоалтайске тоже как хотят ходят. По разгов... Бить морды им должны на Колыме, т.к. работать они не умеют, не хотят и не могут. А там такие не в почете. Всех этих деятелей на фото лет на 5 в солнечный Магадан и лучше семейными подрядами, чтобы лучше прониклись проблемой. Вернутся с горящими глазками и как начнут работать на благо города.
16:15:47 19-01-2026
Одно знаю, ни одна из этих морд не пошевелится, чтобы что-то исправить. Собрались, чтобы сфотографироваться, мол, мы работает. Лодыри и хапуги они.