Проезд в общественном транспорте Барнаула может резко подорожать на 10–15 рублей
Произойдет это, скорее всего, после выборов в Госдуму и АКЗС
14 января 2026, 11:20, ИА Амител
Крупнейшие перевозчики Барнаула надеются добиться от администрации города значительного повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Однако на законодательном уровне это можно сделать не раньше, чем после 1 мая. Скорее всего, повышение тарифа произойдет не раньше осени – после выборов в Госдуму и АКЗС.
Почему хотят поднять тариф?
Как сообщил amic.ru представитель одного из крупнейших перевозчиков города, транспортники уже посылают "сигналы" мэрии о необходимости увеличения тарифов. Якобы это необходимо, чтобы предприятия могли нормально работать в условиях повышения НДС до 22% с января этого года, а также роста цен на ГСМ и запчасти.
«Дорожает все, нам тоже придется ставить вопрос о рентабельности. Необходимо повышать зарплату водителям и кондукторам. Мы испытываем дефицит кадров, чтобы привлечь людей – им нужно платить», – отметил в беседе с amic.ru представитель одного из перевозчиков.
На сколько может вырасти стоимость проезда?
Транспортники надеются, что тариф вырастет до 50–55 рублей. Впрочем, скорее всего, придется идти на компромисс и соглашаться на повышение на 5 рублей. В Рубцовске, к слову, недавно взвинтили цены на 10 рублей. Теперь поездка в автобусе и троллейбусе по городу стоит 40 рублей – как в столице Алтайского края.
А стоимость проезда повысят точно?
Нет, это только пока желание самих перевозчиков. Тем более повышение не может произойти раньше чем через год после последний индексации – 1 мая 2025-го. По сведениям amic.ru, еще в прошлом году в кулуарных разговорах перевозчиков с представителями администрации Барнаула обсуждалось, что вопрос об увеличении тарифа не будет стоять на повестке раньше осенних выборов в 2026 году в Госдуму и АКЗС. Опыт прошлых лет показывает, что стоимость проезда в общественном транспорте всегда увеличивали только после Единого дня голосования. К слову, скорее всего, именно из-за этого повышение тарифов на коммунальные услуги в 2026 году перенесли с июля на октябрь – после выборов.
Как и когда повышали стоимость проезда в Барнауле?
В последний раз тариф повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025 года. До этого стоимость увеличивали также в мае, но уже в 2024-м. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей. При этом владельцы транспортных карт могут платить меньше. С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте повысили с 28 до 30 рублей. В декабре 2021-го – с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля соответственно. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.
11:27:41 14-01-2026
Доллар не растёт, бензин, пока, тоже...традиционно растут только аппетиты перевозчиков...
11:38:49 14-01-2026
Доллар не растёт, бензин,пока, (11:27:41 14-01-2026) Доллар не растёт, бензин, пока, тоже...традиционно растут то... Особенно бензин, запчасти, масло, шины и тд . За год цены ни разу не увеличились. С луны пишешь? Да тарифы на свет, тепло, воду растут, а всем этим ЖКХ автобусники тоже пользуются. Про налоги написано в статье.
16:03:09 14-01-2026
Гость (11:38:49 14-01-2026) Особенно бензин, запчасти, масло, шины и тд . За год цены ни...
Вот на днях писали про рост зарплат в крае за последние ПЯТЬ лет – с 2021 по 2025 год.
Так и про транспорт, продукты питания , ЖКХ, стоимость жилья,стоимость других услуг тоже пишите за ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ. На сколько % это всё выросло?
12:01:25 14-01-2026
Доллар не растёт, бензин,пока, (11:27:41 14-01-2026) Доллар не растёт, бензин, пока, тоже...традиционно растут то... Ну-ну, не растёт... Глазоньки откройте опосля застолья...
12:43:55 14-01-2026
Доллар не растёт, бензин,пока, (11:27:41 14-01-2026) Доллар не растёт, бензин, пока, тоже...традиционно растут то... Бензин раз в неделю дорожает
11:28:03 14-01-2026
11:36:17 14-01-2026
"В Рубцовске, к слову, недавно взвинтили цены на 10 рублей. Теперь передвигаться по города на автобусе и троллейбусе стоит 40 рублей — как в столице Алтайского края."
Интересно, почему в Рубцовске должно быть дешевле? Там дешевле бензин? Запчасти, масло или шины с аккумуляторами? Может там налоги меньше? Или тарифы на тепло и воду?
01:08:15 15-01-2026
Гость (11:36:17 14-01-2026) "В Рубцовске, к слову, недавно взвинтили цены на 10 рублей. ... Потому что там маршруты в 5 раз короче.
11:38:31 14-01-2026
Не удивительно, в Новосибирске после нового года был сюрприз, цены подняли на проезд везде.
Метро было 40 рублей, стало 48 рублей.
Троллейбус и автобус был 40 рублей, стало 45 рублей.
Электричка была 40 рублей, стало 50 рублей.
20:25:24 14-01-2026
гость (11:38:31 14-01-2026) Не удивительно, в Новосибирске после нового года был сюрприз... З/платы в Новосибирске выше, и сравнивать автобусы и консервные банки в Барнауле не имеет смысла, про комфорт говорить не буду.
21:11:30 14-01-2026
Гость (20:25:24 14-01-2026) З/платы в Новосибирске выше, и сравнивать автобусы и консерв... Расходы на автобусы надо сравнивать. Почему в Барнауле должен быть дешевле проезд? Что тут дешевле- бензин, запчасти, жкх, налоги или еще что?
11:40:02 14-01-2026
Не пойдем на выборы
14:10:59 14-01-2026
Гость (11:40:02 14-01-2026) Не пойдем на выборы... Вы из партии овощей?
11:40:29 14-01-2026
А как же требование президента на 2026 год - инфляция должна быть меньше 5% в год)))
Перевозчики вы совсем обнаглели?
Скоро ваши старые корыта совсем развалятся, не на чем будет людей возить.
12:11:00 14-01-2026
гость (11:40:29 14-01-2026) А как же требование президента на 2026 год - инфляция должна... Это точно. Будете ходить пешком.
11:42:00 14-01-2026
Мне вот интересно. Зачем эти все витки. Друг другу все подымают цены. А кто то без причины. Просто возник где-то дефицит в товаре или услуге, там и подымают тоже. Экономисты усмехнуться над такими вопросами. Но вот в Японии такого считай что нету, с 1995 года. Раз в 10 лет поднимется немного цена. В таких условиях и стабильность лучше и долгосрочное планирование. И наши барнаульские застройщики к примеру сказали, не нужны нам, то эти сверхприбыли с квадратов, то цена себестоимости за них. И так же ставки ипотек, то мелкие то низкие. Лучше бы была стабильность. Не играть как на гармошке, то снизили темпы, то повысили. То сократили персонал, то увеличили.
Хотя, насколько знаю, свою первую многоэтажек построили Селф, потом продали в 3 раза дороже, чем планировали. Понабрали своей техники и пошло поехало. Но это когда одному хорошо, другому хуже.
11:43:57 14-01-2026
Перед выборами не хотят народ злить
11:44:19 14-01-2026
не может а точно
11:52:55 14-01-2026
Ну рвачи - они и в Африке рвачи. Другой вопрос - зачем жителям такие администрации города и края, которые годами не решают проблему общественного транспорта?
12:00:20 14-01-2026
Спокойно так, цинично транслируют - проголосуйте, "утвердите нас", а уж потом мы вам ещё гаечки подкрутим, да шкурочки сдерём!
19:51:14 14-01-2026
Гостья (12:00:20 14-01-2026) Спокойно так, цинично транслируют - проголосуйте, "утвердите... Всё это не больше чем ритуальные демократические процедуры. На деле эти "выборы" ни на что всерьез не влияют и не влияли. Чисто цирк с конями
12:07:50 14-01-2026
Беда в том что властям в принципе некогда такими делами заниматься, перевозчик сказал повысить-они и повысят. А там какие автобусы на линии и ходят ли они вообще по вечерам не волнует, некогда проверять, да и зачем!?
15:12:16 14-01-2026
Гость (12:07:50 14-01-2026) Беда в том что властям в принципе некогда такими делами зани... А зачем проверять - самим сытно и тепло. Это же нонсенс будет - из теплого служебного авто проехать на грязном, шумном, вонючем общественном транспорте, потом отмываться неделю.
12:20:35 14-01-2026
Источником инфляции является поднятие цен на энергоносители, а народ вечно обвиняет последнего в цепочке.
12:25:53 14-01-2026
стандартная практика, просят много, поднимут рублей на 5 и подадут: мол вот и о народе подумали, и не обидели перевозчиков. Всегда перед повышением вбросы были про 10-20 рублевые аппетиты перевозчиков.
12:35:04 14-01-2026
Гость (12:25:53 14-01-2026) стандартная практика, просят много, поднимут рублей на 5 и п... Потому и нет новых автобусов. Такое повышение не решает проблему, а только усугубляет. Все больше перевозчиков отказываются от такого бизнеса, маршруты закрываются, а новых желающих уже нет.
12:55:07 14-01-2026
Гость (12:35:04 14-01-2026) Потому и нет новых автобусов. Такое повышение не решает проб... так может пора уже заключать договора с компаниями федерального уровня? либо муниципалитету шевелиться самому уже? но что-то мне подсказывает, что сразу окажутся недовольные среди местных перевозчиков которым не дают работать. сказки про новые автобусы и прочее звучат перед каждым повышением, даже есть типа график приобретения новой техники (1-2 автобуса в год). сколько было уже таких ситуаций, когда говорили, что маршруты невыгодны, но если что там целая война за них начиналась.
13:40:43 14-01-2026
Гость (12:55:07 14-01-2026) так может пора уже заключать договора с компаниями федеральн... + много
12:34:51 14-01-2026
Это позволит обновить транспорт и увеличить заработные платы!
12:47:10 14-01-2026
Гость (12:34:51 14-01-2026) Это позволит обновить транспорт и увеличить заработные платы... Столь малое повышение не позволит купить новые автобусы, зарплату может быть, но совсем чуть-чуть.
12:53:24 14-01-2026
Перефразирую комментатора выше:
С 2 января 2026 года одна поездка по «Единому» билету в Москве будет стоить 90 рублей (вместо 80 рублей). Оплата с помощью банковской карты составит 83 рубля (вместо 74 рублей), по карте «Тройка» с тарифом «Кошелек» — 75 рублей (вместо 67 рублей). Самым выгодным способом оплаты по-прежнему останется биометрия: одна поездка обойдется в 71 рубль (вместо 63 рублей).
Интересно, почему в Барнауле должно быть дешевле? Там дешевле бензин? Запчасти, масло или шины с аккумуляторами? Может там налоги меньше? Или тарифы на тепло и воду?
13:07:22 14-01-2026
Справедливость (12:53:24 14-01-2026) Перефразирую комментатора выше:С 2 января 2026 г... Не сравнивай Москву и наш город. Там всё новое и чистое, нет кондукторов в наземном транспорте, всё ходит по расписанию. И у нас полтора автобуса в час и толпа народу как селедка в банке.
Делайте 100 руб, но транспорт подайте такой же новый и в достаточном количестве, работайте с утра до поздней ночи. Расчет по терминалу, а не на карту водителя, кондукторов можно убрать.
13:46:15 14-01-2026
гость (13:07:22 14-01-2026) Не сравнивай Москву и наш город. Там всё новое и чистое, нет... но цеНу проезда ты тоже осознал, сравнитель? Так и здесь цена должна быть не ниже, ничего в Барнауле дешевле чем в у москалей нет.
15:02:45 14-01-2026
Гость (13:46:15 14-01-2026) но цеНу проезда ты тоже осознал, сравнитель? Так и здесь цен... Зато есть зарплаты много больше
15:21:50 14-01-2026
Гость (15:02:45 14-01-2026) Зато есть зарплаты много больше... Зарплата маленькая толика в стоимости проезда. Ваша зарплата мало кого волнует.
13:16:03 14-01-2026
Справедливость (12:53:24 14-01-2026) Перефразирую комментатора выше:С 2 января 2026 г... Словосочетание "качество услуги" вам что-нибудь говорит? Вы видели транспорт в Москве? Если бы был выбор между тем, что ездит сейчас за 40 р и таким транспортом за 100 - многие бы выбрали второе. Такой выбор был в 90х когда появились первые коммерческие автобусы в Барнауле. Потом вмешалась администрация, уравниловка, регулирование, льготники и тд. Результат мы видим. То что есть сейчас в большинтсве своем иначе как скотовозки назвать нельзя.
14:11:00 14-01-2026
Справедливость (12:53:24 14-01-2026) Перефразирую комментатора выше:С 2 января 2026 г... Там зарплаты не сравнимы с нашими.
14:29:27 14-01-2026
Справедливость (12:53:24 14-01-2026) Перефразирую комментатора выше:С 2 января 2026 г... Почему-то скромно умалчиваешь, что большинство москвичей не приобретают билеты на одну поездку, а имеют проездные, которых целая линейка - на сутки (безлимит поездок на всех видах транспорта, включая метро, за 415 руб), трое суток (800 руб), 30 дней (3460 руб), 90 дней (8450 руб), год (24900 руб). Делим, к примеру, 24900 на 365 - получаем меньше 70 руб/день. Барнаульские перевозчики готовы возить пассажиров за такую цену, подняв качество своих услуг до уровня московского?
13:02:16 14-01-2026
А почему Москва не знает подобных проблем?Почему одним -всё,другим -ничего?
18:22:19 14-01-2026
Афиноген (13:02:16 14-01-2026) А почему Москва не знает подобных проблем?Почему одним -всё,...
Потому что Москва это отдельное государство!
Живет за Счёт других регионов России. Всё просто.
13:03:44 14-01-2026
вчерашняя новость - пришел новый зам из бывших силовиков. думаю не спроста. наведут таки порядок в этом секторе, ибо обнаглели безбожно.
14:33:14 14-01-2026
Гость (13:03:44 14-01-2026) вчерашняя новость - пришел новый зам из бывших силовиков. ду... Остаётся надеяться на это, ведь аппетиты перевозочной мафии беспредельны. А этот человек даже не из рядовых силовиков и не из простой конторы
17:36:12 14-01-2026
Чучмек (14:33:14 14-01-2026) Остаётся надеяться на это, ведь аппетиты перевозочной мафии ... Вы, видимо, недавно пересмотрели сериал "Спрут"? Как там в фильме говорили "Мафия бессмертна"?
15:22:52 14-01-2026
Предложение - собрать всех "бизнесменов"-перевозчиков и запихать в один грязный, вонючий их же автобус и возить по городу целый день (лучше летом в жару и с печкой как в Сканиях или зимой при -30 без печки как в ПАЗиках), не открывая дверь и не выпуская в туалет. Разрешить только меняться на место водителя. Выдержат - повышаем тариф, не выдержат - пошли вон, возите своих отпрысков. Сказки про повышение зарплат и покупку новых автобусов слушаем уже лет 20.
15:47:50 14-01-2026
Простой критерий дорого или дешево - конкурсы маршрутов. Если на конкурсы выставляется несколько компаний, значит тарифы выгодны для перевозчиков. И второе - почему город не создаст муниципальный транспорт не только трамваев и троллейбусов , но и автобусов и маршрутных такси. Этим сможет значительно уменьшить аппетиты некоторых предпринимателей.
И еще - тяжело живется всему малому бизнесу, половина хочет закрываться - так почему одни выживают за счет меньшей наценки , а другие требуют повышения платы за проезд. Некоторые авто-предприятия могут зарыться, перестанут ходить автобусы по некоторым маршрутам или придется ждать немного дольше на остановках. Это и есть выживание. Но транспорт такой же бизнес , как и любой другой.
16:25:21 14-01-2026
В понедельник 12 января в 6-30 оказался на Попова в районе Павловского. Обратил внимание на битком набитые автобусы. Это что жажда наживы? Может еще автобус прицепом или 2 этажем оборудовать?
19:53:18 14-01-2026
Гость (16:25:21 14-01-2026) В понедельник 12 января в 6-30 оказался на Попова в районе П... Нет, это просто идиотизм, который не виден только слепым.
17:54:17 14-01-2026
Зачем оглядываться на Москву? Рядом есть точно такой же город - Новокузнецк, где года 2-3 тому назад провели конкурс среди перевозчиков. Видимо, победил кто-то из Петербурга, потому что появились автобусы с петербуржскими номерами. Вначале немного было неразберихи. но затем всё наладилось, и сейчас по горду ходят нормальные автобусы и по расписанию. Цена проезда точно такая же, что и в Барнауле. Можно, оказывается.
17:57:20 14-01-2026
Прежде чем говорить о повышении цен за проезд нужно решить проблему с черным налом. Тогда будет и зарплата и автобусы. Налоговая только бабушек пугать умеет?
10:17:00 15-01-2026
Смотрел на днях канал одного путешественника, он был в ноябре в Сиднее и других городах Австралии. Проезд по городу на общественном транспорте на наши деньги стоит 25 рублей. Можно купить суточную карту за 1,5 австралийских доллара (примерно 75 рублей) и кататься на ней весь день до посинения, сколько угодно. Причем там жара, все автобусы с кондиционером, экономии топлива нет точно.
И сравниваю с нашими ценами на проезд, нашей полностью атрофированной системой общественного транспорта, когда по часу ждешь автобуса на остановке, а вечером вообще не уехать, никак и очень грустно и обидно становится за нашу страну. Причем уровни ЗП там в разы выше чему нас. Печально. И еще хотят повышать, денег все мало. Почему там то их хватает ? Причем состояние транспорта там нормальное, а не как у нас- разваливающиеся старые сараи
11:30:32 15-01-2026
Гость (10:17:00 15-01-2026) Смотрел на днях канал одного путешественника, он был в ноябр... Ты б еще фашистов пример привел, стоимость проезда в городских автобусах в Германии — приблизительно 2€. Месячный проездной обходится в 70-90€. Слабо по 200 р за поездку платить? Если ехать семьей из 4-х человек на такси почти всегда будет дешевле. А так , да! Автобусы красивые!