Проезд в общественном транспорте Барнаула может резко подорожать на 10–15 рублей

Произойдет это, скорее всего, после выборов в Госдуму и АКЗС

14 января 2026, 11:20, ИА Амител

Автобус / Фото: сообщество любителей транспорта в Барнауле

Крупнейшие перевозчики Барнаула надеются добиться от администрации города значительного повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Однако на законодательном уровне это можно сделать не раньше, чем после 1 мая. Скорее всего, повышение тарифа произойдет не раньше осени – после выборов в Госдуму и АКЗС.

Почему хотят поднять тариф?

Как сообщил amic.ru представитель одного из крупнейших перевозчиков города, транспортники уже посылают "сигналы" мэрии о необходимости увеличения тарифов. Якобы это необходимо, чтобы предприятия могли нормально работать в условиях повышения НДС до 22% с января этого года, а также роста цен на ГСМ и запчасти.

«Дорожает все, нам тоже придется ставить вопрос о рентабельности. Необходимо повышать зарплату водителям и кондукторам. Мы испытываем дефицит кадров, чтобы привлечь людей – им нужно платить», – отметил в беседе с amic.ru представитель одного из перевозчиков.

На сколько может вырасти стоимость проезда?

Транспортники надеются, что тариф вырастет до 50–55 рублей. Впрочем, скорее всего, придется идти на компромисс и соглашаться на повышение на 5 рублей. В Рубцовске, к слову, недавно взвинтили цены на 10 рублей. Теперь поездка в автобусе и троллейбусе по городу стоит 40 рублей – как в столице Алтайского края.

А стоимость проезда повысят точно?

Нет, это только пока желание самих перевозчиков. Тем более повышение не может произойти раньше чем через год после последний индексации – 1 мая 2025-го. По сведениям amic.ru, еще в прошлом году в кулуарных разговорах перевозчиков с представителями администрации Барнаула обсуждалось, что вопрос об увеличении тарифа не будет стоять на повестке раньше осенних выборов в 2026 году в Госдуму и АКЗС. Опыт прошлых лет показывает, что стоимость проезда в общественном транспорте всегда увеличивали только после Единого дня голосования. К слову, скорее всего, именно из-за этого повышение тарифов на коммунальные услуги в 2026 году перенесли с июля на октябрь – после выборов.

Как и когда повышали стоимость проезда в Барнауле?

В последний раз тариф повышали с 35 до 40 рублей в мае 2025 года. До этого стоимость увеличивали также в мае, но уже в 2024-м. Тогда стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 30 до 35 рублей. При этом владельцы транспортных карт могут платить меньше. С января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте повысили с 28 до 30 рублей. В декабре 2021-го – с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля соответственно. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.