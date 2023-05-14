Барнаульский боец одержал победу на турнире по MMA в Париже
Соперником уроженца Таджикистана был французский боец Кевин Петши
14 мая 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Накануне в Париже прошёл турнир по MMA международной серии Bellator. В одном из поединков встречался барнаульский боец Сарвар Хамидов и представитель Франции Кевин Петши.
Уроженец Таджикистана, действующий тренер барнаульского клуба Team Strela, одержал победу в третьем раунде удушающим приёмом.
Для Хамидова эта победа стала второй в Bellator и пятнадцатой в карьере.
Отметим, что на данный момент Хамидов не проиграл ни одного боя.
09:41:25 14-05-2023
Точно барнаульский ? Ни чего не напутали ?
13:36:47 14-05-2023
У него прописка Барнаульская или временно проживал в жилье в городе отметив своё временное проживание в ЖСК . ((( В целях расчета платы за соответствующий вид коммунальной услуги потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд. ))) На 6 день становится нарушителем законов Российской Федерации если в ЖСК не сообщил о своём проживании показав там свой паспорт .