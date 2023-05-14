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Барнаульский боец одержал победу на турнире по MMA в Париже

Соперником уроженца Таджикистана был французский боец Кевин Петши

14 мая 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Накануне в Париже прошёл турнир по MMA международной серии Bellator. В одном из поединков встречался барнаульский боец Сарвар Хамидов и представитель Франции Кевин Петши.

Уроженец Таджикистана, действующий тренер барнаульского клуба Team Strela, одержал победу в третьем раунде удушающим приёмом.

Для Хамидова эта победа стала второй в Bellator и пятнадцатой в карьере. 

Отметим, что на данный момент Хамидов не проиграл ни одного боя.

Спорт

Комментарии 2

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Гость

09:41:25 14-05-2023

Точно барнаульский ? Ни чего не напутали ?

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Гость

13:36:47 14-05-2023

У него прописка Барнаульская или временно проживал в жилье в городе отметив своё временное проживание в ЖСК . ((( В целях расчета платы за соответствующий вид коммунальной услуги потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает в этом жилом помещении более 5 дней подряд. ))) На 6 день становится нарушителем законов Российской Федерации если в ЖСК не сообщил о своём проживании показав там свой паспорт .

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