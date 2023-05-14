Барнаульский боец одержал победу на турнире по MMA в Париже

Соперником уроженца Таджикистана был французский боец Кевин Петши

14 мая 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Накануне в Париже прошёл турнир по MMA международной серии Bellator. В одном из поединков встречался барнаульский боец Сарвар Хамидов и представитель Франции Кевин Петши.

Уроженец Таджикистана, действующий тренер барнаульского клуба Team Strela, одержал победу в третьем раунде удушающим приёмом.

Для Хамидова эта победа стала второй в Bellator и пятнадцатой в карьере.

Отметим, что на данный момент Хамидов не проиграл ни одного боя.