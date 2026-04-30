Острота темы вместе с надвигающимися выборами накалили обстановку в парламенте до предела

30 апреля 2026, 15:35, ИА Амител

Сессия АКЗС 30 апреля / Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

30 апреля на сессии АКЗС состоялась одна из самых раскаленных и даже ожесточенных дискуссий за весь VIII созыв краевого парламента. Причиной словесных баталий стало фактическое завершение муниципальной реформы в регионе: законопроект о превращении 47 районов в округа стал первым в повестке сессии, хотя и попал туда практически в последний момент. Подлили масла в огонь и приближающиеся осенние выборы и необходимость набирать "электоральные очки", особенно остро вставшая перед парламентариями в 2026 году.

"Никакого убийства"

О том, что на сессии будут рассматривать законопроект о завершении муниципальной реформы общественности, стало известно уже после того как была опубликована ее общая повестка.

Как подчеркнул вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, внесению законопроекта в повестку сессии предшествовало широкое обсуждение. Хотя законодательство этого, по словам политика, не требовало. Депутат Ирина Солнцева и вовсе сообщила: "действовать демократически" и инициировать обсуждения предложил Виктор Томенко.

В краевые районы направили письмо с просьбой организовать обсуждения: в какой форме эти территории хотят функционировать в будущем. 46 районов из 47 опрошенных обсуждения провели, и 44 из них высказались за трансформацию.

Голобородько, по его словам, и сам посетил часть обсуждений, и гораздо чаще на них местные жители отходили от темы: спрашивали о насущных проблемах — строительство и ремонт ФАПов, дорог, объектов культуры, образования и т.д.

«Никакого "убийства" сельсоветов не будет, будет лишь совершенно новый формат работы», — обратился к противникам реформы политик.

Голобородько также подчеркнул: все районы получат переходный период на превращение в округа. Он продлится с 1 января 2027 до 1 января 2028 года.

Напомним, концепция муниципальной реформы такова: абсолютно все районы превращаются в муниципальные округа, где местные сельсоветы будут упразднены и заменены территориальными отделами районных администраций. Отдельные бюджеты сельсоветов также исчезнут. При этом районные советы депутатов остаются, сменив название на "окружные". Именно эти трансформации противники реформы и называют "убийством сельсоветов".



Инициатива по масштабному преобразованию структуры муниципалитетов связана с изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу летом 2025 года. Они направлены на переход регионов к одноуровневому типу местного самоуправления: с единым депутатским корпусом на единый округ. Существование в регионах двухуровневых систем управления с отдельными сельсоветами и депутатскими корпусами, согласно новым нормам, возможно, но лишь в особых случаях, обусловленных историческими и другими факторами.



Не реформа, а ликвидация?

Для некоторых оппозиционных партий тема превращения районов в округа стала "программной": они активно привлекали внимание к своему неприятию этой инициативы на протяжении пяти лет, прошедших с появления первого муниципального округа в регионе.

Это КПРФ и "Справедливая Россия — За правду", у которых сложилась вполне устоявшаяся база аргументов против реформы. В основном они связаны с тем, что жители сельской местности из-за упразднения сельских депутатских корпусов якобы лишатся власти "в пределе досягаемости" и права на местное самоуправление в принципе.

«Реформа местного самоуправления — это не реформа, а попросту ликвидация села. Это уничтожение последней живой власти, которую люди знают в лицо. Вы говорите: "надо укреплять", а мы говорим: уберете сельсовет и главу — и село умрет окончательно», — резюмировала позицию своих партии и фракции депутат-эсер Евгения Боровикова.

Звучали из лагеря противников реформы и довольно неожиданные тезисы. Глава фракции КПРФ Андрей Кривов сослался на лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова: тот назвал упразднение сельсоветов ударом по "русской традиции вечевого управления".

Политика и бизнес

Сторонники трансформации также в спор вступили во всеоружии. Перечень аргументов в пользу реформы за пять лет тоже вполне сложился. Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов, возглавляющий "предпринимательский" комитет парламента, попытался достучаться до ярых противников "округления" районов с помощью бизнес-аналогий.

«Хочу сравнить управленческие истории в бизнесе и власти. Они во многом пересекаются и очень похожи. Когда встает вопрос кризисного управления и возникают проблемы либо, наоборот, идет быстрый рост, всегда происходят изменения. И целые учебники написаны о том, как их подготовить, чтобы они прошли успешно», — отметил Семенов.

Одним из "кейсов" в выступлении Семенова стала филиальная система управления бизнеса на примере Сбербанка и Т-Банка. У первого — отделения, у второго — представители и ни одного офиса.

При этом, как подчеркнул политик, проблем с последней схемой ни у кого не возникает — представитель Т-Банка всегда придет к клиенту домой или на рабочее место. Вспомнил Семенов и сети ретейла, которые формируют филиалы без образования у тех собственных бюджетов и вполне успешно развиваются. Что также вполне похоже на принципы работы муниципалитетов после преобразования в округа.

«Но самое главное — вовремя провести необходимые реформы и изменения. В противном случае мы можем скатиться к такой истории, когда нам уже придется разбираться с негативными последствиями», — убежден Семенов.

Городские, не суйтесь

Длительная дискуссия, впрочем, достаточно быстро становилась все более напряженной. Коммунист Антон Арцибашев в ходе обсуждений выступил дважды: именно его "вторая серия" и стала максимально радикальной.

«Мы пофамильно распространим в селах результаты сегодняшнего голосования, а принятие закона — это не конец. 20 сентября пройдут выборы, большинство будет у КПРФ, и мы отменим этот закон», — пообещал коммунист.

Политические противники также дали весьма жесткие ответы на атаку Арцибашева.

«То, что мы сегодня видим, — это чистой воды популизм, "митинговщина" и хамство. [Коммунисты и эсеры] хотят использовать эту тему для решения своих политических вопросов. Им не интересны ваши проблемы. Они все живут в городе, кроме, может быть, одного из выступивших», — парировал атаку Арцибашева единоросс Александр Траутвейн.

Что же касается обещаний отменить закон об округах, то и здесь Траутвейн, что называется, "сказал, как отрезал".

«И никогда, товарищ или господин Арцибашев, КПРФ [в АКЗС] не будет иметь большинства. Не было его и не будет», — уверен единоросс.

Несмотря на споры, закон все равно был принят. Из 60 депутатов, присутствовавших на сессии, 42 проголосовали за, а 18 — против.

Напомним, о вероятности скорого завершения муниципальной реформы в регионе стало известно еще в конце 2025 года. О результатах опроса среди муниципалитетов, который и привел к появлению законопроекта, в интервью amic.ru рассказал вике-спикер АКЗС Денис Голобородько.