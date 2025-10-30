Беременная москвичка год не могла заехать в свою же квартиру из-за прежней хозяйки

Освободить жилплощадь удалось только после решения суда о выселении и работы приставов

30 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Та самая квартира / Фото: Telegram-канал Baza

Москвичка Юлия столкнулась с уникальной ситуацией – после покупки квартиры за 9 миллионов рублей она не смогла заехать в свое жилье в течение года. Причиной стало то, что бывшая владелица, пенсионерка Алла, отказалась освобождать помещение после завершения сделки, пишет Baza.

История началась летом 2023 года, когда беременная Юлия решила улучшить жилищные условия перед родами. Несмотря на тщательную проверку, включая подтверждение вменяемости продавца психиатром и наркологом, а также оформление сделки через нотариуса, пенсионерка отказалась съезжать. Освободить квартиру удалось только после решения суда о выселении и работы приставов.

Однако спустя полтора года после продажи Алла подала иск о признании сделки недействительной, утверждая, что действовала под давлением мошенников. В ответ Юлия и ее адвокат Марина Кельбах требуют взыскать с пенсионерки почти миллион рублей за незаконное проживание и неосновательное обогащение, а также предпринимают меры для сохранения права собственности на квартиру.