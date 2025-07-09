"Запасные" квартиры. Барнаульцы чаще продают жилье, чтобы закрыть долги или купить машину

В ближайший год на рынок также "хлынет" дефолтная недвижимость

09 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Многоквартирные дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Количество "срочных" продаж на барнаульском рынке квартир выросло. Горожане продают и инвестиционную, и "лишнюю" недвижимость, и единственное жилье, чтобы купить объект поменьше. Тенденция пока не массовая, отмечают риелторы, число таких сделок увеличилось до 10%. Чаще всего собственники решаются на продажу, потому что либо не справляются с платежами по ипотеке, либо им требуются средства на крупную покупку, а потребительские кредиты недоступны. Почему еще владельцы решают избавиться от бетонных активов – в материале amic.ru.

"Выровнять положение"

В июне 2025 года доля "срочных" продаж по стране почти достигла 30% от общего объема предложений и продолжает расти, сообщают "Известия". В Барнауле это число пока намного ниже. В первую очередь собственники продают дополнительные квартиры, которые могли стоять без ремонта и отделки, а их стоимость на момент приобретения (до 2022 года) была невелика. Теперь при продаже владельцы могут получить прибыль, которую тратят на другие покупки.

"Допустим, у семьи была инвестиционная квартира, и они решили делать ремонт в той недвижимости, где проживают, или купить новый автомобиль. Однако кредиты на сегодняшний день, мягко говоря, недоступны (размер ежемесячного платежа слишком велик), поэтому собственники продают квартиры, чтобы так закрыть свои потребности", – прокомментировала для amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.

Среди продавцов недвижимости есть те, кто не "вывозит" ежемесячные ипотечные платежи. Число подобных продаж на рынке, по словам эксперта, выросло. Но пока незначительно: максимум на 10%.

"Сегодня в нашем агентстве есть около пяти клиентов, которые продают большие квартиры, чтобы приобрести жилье поменьше и закрыть какие-то долговые обязательства. Они решили не прибегать к банкротству, потому что это достаточно сложная, долгосрочная и дорогостоящая процедура. В среднем подают на банкротство те люди, у которых долги больше миллиона", – говорит эксперт.

Невозможность обслуживания кредита связано в первую очередь с потерей работы, объясняет Ольга Зембатова. Люди попали под сокращение на предприятии, их отправили в бессрочные отпуска с минимальными платежами.

"В сферах бизнеса также сейчас очень много проблем. Да что скрывать – и в сегменте недвижимости, то есть в нашем риелторском бизнесе, зафиксирована достаточно большая стагнация. Поэтому люди сейчас избавляются от своих активов, которые могли бы хоть как-то выровнять их положение. Если у собственников есть возможность покрыть свои долговые обязательства через обмен недвижимости, через альтернативную сделку, то они это тоже рассматривают", – говорит Зембатова.

При этом риелторы считают, что через какое-то время на рынок начнут попадать дефолтные квартиры: их покупатели не справились с платежами, и банки выставили объекты на продажу.

"Ипотечные заемщики, которые взяли квартиры на пике цен и ставок, могут оказаться в непростом положении. Возможно, через год мы увидим на рынке объекты, продающиеся с молотка", – предполагает руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Невыгодное жилье

Часть инвестиционных квартир продают, чтобы приобрести жилье в других регионах. Эти сделки были всегда, и пока риелторы не заметили роста. Возможно, что в перспективе их даже станет меньше.

"Если в стране примут закон о том, что семейная ипотека будет распространяться только на тот регион, в котором человек прописан и проживает, тогда покупка в другом городе станет недоступной", – говорит Зембатова.

Еще одна категория продавцов – владельцы, которые ищут более инвестиционно привлекательные рынки. Константин Никитеев объясняет: эти люди купили квартиры за наличные средства и, возможно, на пике цен. Но сейчас стоимость квартир падает, и собственникам это не нравится.

"Владельцы видят, что инвестиции перестали расти. Они не могут их вернуть, пользоваться и вынуждены наблюдать, как средств становится все меньше и меньше. Эти люди хотят срочно продать квартиру, чтобы переложить в другой актив: депозиты, валюту и т.д. Люди будут "сбрасывать" квартиры, чтобы "вытащить" наличные деньги", – считает Константин Никитеев.

Цены – вниз?

Риелторы говорят, что наметился прочный тренд на удешевление жилья. В первую очередь это касается вторичного рынка. Здесь торг, в зависимости от состояния квартиры и года постройки дома, может доходить до полумиллиона рублей. Хотя еще в 2023 году торг составлял максимум 50 тыс. рублей.

"Тенденция на снижение цен есть: при нынешнем рынке это нормально. На рынке очень большая конкуренция, в среднем на одного покупателя сейчас приходится около 10–15 квартир, среди которых он может выбрать подходящие. На прошлой неделе состоялся задаток: пришел клиент с наличными деньгами, мы очень быстро подобрали ему жилье и нам очень хорошо скинули", – говорит Ольга Зембатова.

Сейчас на вторичном рынке можно найти квартиры со средней ценой квадратного метра 80 тыс. рублей. В среднем же – в районе 100 тыс. рублей. Еще некоторое время назад цифра доходила до 110–120 тыс. рублей.

"Средняя цена квадратного метра снизилась где-то на 10-15 тыс. рублей в сравнении с прошлым годом", – отмечает Константин Никитеев.

На новостройки цены пока так не падают. Но и не растут активными темпами. Компании привлекают покупателей акциями и бонусами. Например, многие девелоперы предлагают скидки на детей (например, один квадратный метр на каждого ребенка в семье в подарок), участникам СВО.

"По первичному рынку мы видим и рост, и снижение цены. Где-то – новая стройка и новая цена. Мы уже видели на рынке предложения "вау, демпинг", но где-то стоимость действительно идет вниз, а где-то – всего лишь рекламный ход. Каждое предложение нужно разбирать детально", – отмечает Константин Никитеев.