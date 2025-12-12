Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Твери. Что известно к этому часу

Удар пришелся по квартире на первом этаже

12 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Поврежденная многоэтажка в Твери / Фото: Shot

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Твери. Атака произошла в ночь на 12 декабря, официальная информация уточняется, пишет Shot.

По словам местных жителей, в разных районах города было слышно от пяти до шести взрывов. После этого на западе Твери появился дым от пожара. Один из беспилотников врезался в первые этажи многоквартирного дома. В результате повреждены квартиры с первого по четвертый этаж, выбиты стекла, осколками задело припаркованные во дворе автомобили.

Также сообщалось о взрыве и возгорании в районе торгового центра на юге города. К местам происшествий оперативно выехали экстренные службы. До прибытия пожарных жильцы дома пытались самостоятельно потушить огонь и помогали соседям выбраться из поврежденного подъезда.

«Очевидцы рассказали, что удар пришелся по квартире на первом этаже. После сильной вибрации произошел взрыв, подъезд оказался заполнен дымом. Люди выбегали на улицу, помогали пострадавшим и вызывали скорую помощь», – отметили в Telegram-канале.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате атаки пострадали семь человек – шесть взрослых и один ребенок. У пострадавших зафиксированы резаные раны от осколков стекла и ушибы. Всем им оказывают медицинскую помощь в больнице, проводят эвакуацию жителей поврежденного дома.

По предварительным данным, для атаки могли использоваться беспилотники типа "Лютый". Официальные службы продолжают работу на месте, информация о последствиях атаки уточняется.