Бездомный притворялся богатым и жил за счет женщин

Представляясь бизнесменом, мужчина нанял женщин себе в сопровождение, обещая гонорар

28 ноября 2025, 10:35, ИА Амител

Китайский бизнесмен / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

По данным South China Morning Post (SCMP), в Китае бездомный мужчина обманным путем выманивал деньги у женщин, представляясь состоятельным человеком.

Мужчина по фамилии Чэнь, не имеющий постоянного места жительства в Шанхае, разработал мошенническую схему. Он заводил знакомства с женщинами, представляясь успешным предпринимателем; к примеру, одной из них он заявил, что владеет ночным клубом.

В течение десяти дней он привлек к сотрудничеству пятерых девушек, готовых сопровождать его в ресторанах и увеселительных заведениях. Мужчина обещал своим спутницам щедрую оплату, однако в итоге именно они покрывали расходы на питание, новую одежду и гаджеты.

Женщины оплачивали его показную роскошь, пока не начали подозревать неладное. В августе одна из обманутых обратилась в правоохранительные органы, рассказав, что Чэнь обещал ей 3500 юаней за сопровождение по городу, но так и не выполнил обещание. В настоящее время мошенник задержан полицией, ведется следствие.