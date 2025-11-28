Бездомный притворялся богатым и жил за счет женщин
Представляясь бизнесменом, мужчина нанял женщин себе в сопровождение, обещая гонорар
28 ноября 2025, 10:35, ИА Амител
По данным South China Morning Post (SCMP), в Китае бездомный мужчина обманным путем выманивал деньги у женщин, представляясь состоятельным человеком.
Мужчина по фамилии Чэнь, не имеющий постоянного места жительства в Шанхае, разработал мошенническую схему. Он заводил знакомства с женщинами, представляясь успешным предпринимателем; к примеру, одной из них он заявил, что владеет ночным клубом.
В течение десяти дней он привлек к сотрудничеству пятерых девушек, готовых сопровождать его в ресторанах и увеселительных заведениях. Мужчина обещал своим спутницам щедрую оплату, однако в итоге именно они покрывали расходы на питание, новую одежду и гаджеты.
Женщины оплачивали его показную роскошь, пока не начали подозревать неладное. В августе одна из обманутых обратилась в правоохранительные органы, рассказав, что Чэнь обещал ей 3500 юаней за сопровождение по городу, но так и не выполнил обещание. В настоящее время мошенник задержан полицией, ведется следствие.
22:54:10 28-11-2025
это столько глупых теток?? а откуда у таких деньги?!